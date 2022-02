YouTube lavora alla funzione dei sondaggi con le immagini

Anche la nota piattaforma di sharing e fruizione multimediale di YouTube, come altre importanti realtà software, è solita lavorare su tante nuove migliorie in contemporanea.

Nei giorni scorsi, la piattaforma in questione ha fatto parlare di sé per il voiceover sugli Shorts, e per un pulsante di lancio rapido per YouTube Music partendo dai video sulla piattaforma principale. A tali novità se ne potrebbe aggiungere anche un’altra, appena scoperta dai leaker. La consueta analisi di reverse engineering dell’Apk Insight condotta dai programmatori di XDA Developers su una delle recenti beta di YouTube messe a disposizione da Google non ha rivelato particolari novità palesi ma, nel codice applicativo, metteva in campo una nuova stringa, l’eloquente “Image Poll“, riguardante i sondaggi che i detentori dei Canali possono creare in favore della propria Community.

Dopo la modifica meno selettiva dello scorso 12 Ottobre, la facoltà di creare sondaggi in platform è stata estesa dagli hosts con almeno 1.000 iscritti al proprio Canale, a coloro che di iscritti ne avevano anche solo 500.

La funzione, però, non è decollata come si sperava quanto ad adozione e, a quanto pare, Google si è dedicata a un nuovo espediente per stimolarne l’uso. Ad oggi, sulla piattaforma di YouTube la creazione dei sondaggi è possibile con la sola adozione del testo: nel caso andasse in porto la novità scoperta, però, le cose potrebbero cambiare e si potrebbero usare, nei sondaggi, anche le immagini, all’insegna di una funzionalità ad oggi possibile solo su Instagram, visto che Twitter ha defalcato la feature beta che consentiva l’impiego delle immagini nel contesto dei sondaggi.

Ad oggi non è possibile prevedere come sarà implementata la funzione dei sondaggi con le immagini su YouTube, posto che la stessa sembra essere ancora in fase embrionale, dacché i programmatori di XDA Developers sono solo riusciti a estrarre la stringa di codice ad essa relativa, ma non ancora ad attivarla per vie traverse. In conseguenza di ciò, per maggiori sviluppi in merito, occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti della grande Y.