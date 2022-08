YouTube: in test un menu laterale per trovare argomenti nuovi e interessanti

Ascolta questo articolo

Dopo le ultime novità a tema “pinch-to–zoom“, la celebre piattaforma di condivisione e intrattenimento multimediale di Google, YouTube, già reduce dalla novità per convertire qualsivoglia video in Shorts (clip brevi anti TikTok), si appresta a un nuovo piccolo ma importante cambiamento, destinato a essere implementato in futuri aggiornamenti, nel caso l’attuale test che lo vede protagonista riceva buoni feedback.

Nelle scorse ore, Google, tramite il canale ufficiale di Google News su Telegram, usato anche per annunciare il varo della versione stabile e definitiva di Android 13, ha confermato il varo di un test per offrire agli utenti una “esperienza migliore e aiutarli a trovare argomenti nuovi e interessanti in modo più semplice e veloce“. Nello specifico, si tratta di un piccolo ma funzionale cambio dell’interfaccia che andrà a coinvolgere l’icona (bussola, in alto a sinistra nella Home) della funzione/sezione Esplora, posta davanti ai filtri Tutti, Musica, Dal vivo, Mix, Giochi. etc.

Tale icona, che mette a contatto con vari argomenti (tendenze, musica, film, notizie, etc) e con alcuni video di tendenza (che scorrono durante lo scroll, riproducibili uno per volta previa selezione), lascerà il posto a quella dell’hamburger, ovvero alle tre linee orizzontali, toccando la quale si aprirà un menu laterale, richiamabile di base anche limitandosi a swippare da sinistra verso destra (quindi portandolo in primo piano rispetto a dove è usualmente nascosto).

All’interno di tale menu, l’utente troverà topic /argomenti quali (in ordine di comparsa, dall’alto verso il basso) Trending, Music, Movies, Live, Gaming e Sport, all’insegna di un panel di voci che potrebbero anche essere spostate (in parte) altrove, cambiate, rimosse e rinominate: al momento, il menu laterale (che in fondo non è neanche detto esordisca alla fine del test) si apre solo in Home, e non è chiaro se Google intenda abilitarlo anche sulle altre schermate dell’applicazione.

Un’altra utile precisazione in merito a quest’esperimento afferisce al fatto che lo stesso stia riguardando solo alcuni utenti, ed esclusivamente coloro che usano l’app di YouTube sulla piattaforma operativa Android.