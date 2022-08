YouTube: in roll-out restyling Libreria. In arrivo Shorts su smart tv

Ascolta questo articolo

La famosa piattaforma di streaming multimediale YouTube si è appena cimentata in un roll-out, che per ora non coinvolge iOS, relativo a un piccolo ma importante restyling. Alcune delle novità più succose per il Tubo, però, potrebbero arrivare nei prossimi mesi, secondo quanto scoperto dagli insider.

Partendo dalle novità in corso di implementazione, sugli smartphone e i tablet (ove prima, in ambito YouTube Music, vi era stata anche una riprogettazione per le pagine degli album e delle playlist) Android, in queste ore sta arrivando un restyling della Libreria. Quest’ultima in precedenza mostrava in alto il carosello con miniature ingrandite delle Attività recenti e, in basso, i link alle pagine download, playlist, album, brani, artisti, abbonamenti/iscrizioni: con l’update accennato si viene portati direttamente ai brani ascoltati di recente, che è comunque possibile riordinare anche per “aggiunti di recente“.

In alto a sinistra, laddove c’è il nome della sezione, Libreria, un menu a scomparsa cela la possibilità di cambiare la visualizzazione della libreria, in modo che mostri i Download, i Caricamenti o i File del dispositivo: quale che sia la scelta fatta, la piattaforma la ricorda e la riproporrà anche se si dovesse cambiar pagina o uscire completamente dall’app per poi farvi ritorno. Col nuovo update in oggetto, secondo quanto viene segnalato da 9to5google, viene anche messo in campo un pool di 4 chip a forma di pillola, per riordinare la musica secondo playlist (con pulsante flottante d’azione FAB per creare una nuova playlist), brani (con FAB per riprodurli tutti casualmente, “shuffle all”), album e artisti (in quest’ultimo caso potendo anche “filtrare e vedere gli abbonamenti“).

Passando poi alle novità forse in arrivo in futuro, nel corso di un incontro di Google con i suoi partner nel campo delle smart TV, ove si è prospettato anche il poter usare i Nest audio come altoparlanti wireless per le tv intelligenti, Mountain View ha illustrato future novità in quota YouTube. Nello specifico, si è parlato di una Mosaic mode per YouTube TV, per vedere 4 canali o feed live in contemporanea, potendo suddividere lo schermo in 4 parti, e dell’arrivo dei video corti Shorts (di recente addizionati con filigrane) sulle smart TV: in questa fattispecie, gli screenshot catturati e condivisi da Protocol evidenziano come il video corto sarebbe riprodotto al centro con, a destra, sopra i pulsanti like/dislike, e l’icona del menu a 3 punti, il titolo del video, seguito dal nome del brano usato, e dal nome del canale.

Per ora non è chiaro quando e se tali novità verranno effettivamente rilasciate, anche se Google ha anticipato che nei prossimi mesi almeno una delle due beneficerà di un aggiornamento d’esordio.