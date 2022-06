YouTube Music: in roll-out la riprogettazione delle playlist

Ascolta questo articolo

Sono tempi di grandi cambiamenti per YouTube Music che, prima del Google I/0 2022, ha ricevuto una riprogettazione del feed Home per sfruttare al meglio il maggior spazio disponibile sui tablet e, dopo, di recente, ha acquisito una riprogettazione, su Android, per le impostazioni.

I cambiamenti per la nota piattaforma di streaming, però, non sono ancora cessati. Durante l’ultima kermesse per i programmatori, Google promise una riprogettazione per le playlist che, in concomitanza con l’evento, entrò in test A/B: nelle scorse ore, proprio tale restyling è risultato essere in roll-out, con la testata 9to5google che ne ha riscontrato l’adozione nelle release 5.08 e 5.09, ma con qualche distinguo sulla tipologia di dispositivi coinvolti visto che, a eccezione di un Chromebook e di un tablet Android, tale restyling non risulta riscontrabile sugli iPad e sui tablet animati da Android.

Un’altra questione curiosa afferisce al mancato coinvolgimento degli album, con la miglioria in oggetto che, invece, investe solo le playlist, sia quelle create dall’utente, che quelle generate automaticamente dal sistema.

Precisazioni a parte, la natura della riprogettazione per le playlist prevede una visualizzazione a doppia colonna. A sinistra, si nota uno sfondo sfocato sul quale campeggia una copertina, sormontata dal titolo della playlist, riportato in caratteri grandi anche sotto di essa, prima della descrizione relativa. In cima, nella colonna di sinistra, vi è il nome dell’autore della playlist e la data del suo ultimo aggiornamento: viceversa, in fondo, vi sono diversi controlli, per il download, la modifica, per la riproduzione, lo shuffle, la condivisione, e il richiamo al menu in overflow.

La colonna di destra, invece, elenca i brani della playlist, cui è possibile effettuare aggiunte o rimozioni. In modalità ritratto, l’interfaccia colloca tutto in una sola colonna e, scorrendo oltre la copertina, compare un pulsante mobile d’azione intervenendo sul quale si avvia la riproduzione casuale dei brani.