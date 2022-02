YouTube: in roll-out la ricerca nella cronologia delle visualizzazioni

YouTube ormai da tempo sta operando decise scelte di cambiamento, decidendo per la chiusura del programma di contenuti proprietari Originals, ideati a suo tempo per tentare l’impossibile competizione con Netflix, e orientando i suoi interessi anche sul mondo dei non fungible tokens (NFT). Nel mezzo, e più nell’immediato, da Google sono arrivate varie novità per migliorare l’esperienza utente.

Molto spesso, questo processo di miglioramento passa per piccole cose, come l’introduzione di una funzione che mancava, magari in ambito ricerca. In passato, e precisamente la scorsa estate, Big G ha introdotto una funzione, su YouTube Music (per Android), che permetteva di cercare tra i contenuti scaricati in download. Ora è toccato alla versione standard aiutare gli utenti nel reperire i loro contenuti, secondo quanto appurato con la nuova release stabile 17.06.33 di YouTube per Android.

La nuova versione può essere scaricata dalla repository online di ApkMirror, ma è già disponibile anche nello store ufficiale, il Play Store del robottino verde, ove può essere prelevata – disponendo di una versione precedente – semplicemente premendo l’apposito pulsante di aggiornamento.

Espletati questi passaggi, la novità di cui sopra si paleserà in uno strumento che eviterà, con una mirata funzione di ricerca, all’utente di dover eseguire un lungo scroll della sua cronologia di visualizzazione per ritrovare qualcosa che magari era piaciuto in precedenza, per poterlo riguardare, o semplicemente per poterne proseguire la fruizione nel caso la si fosse interrotta per un qualche motivo. Per avvalersi della nuova funzione, che in sostanza permette di eseguire una ricerca nella cronologia delle visualizzazioni, basta portarsi in basso a destra nella home dell’app e toccare la voce “Raccolta”.

A questo punto, la prima voce che si incontra in alto dopo le riproduzioni recenti attiene alla sezione etichettata come Cronologia. Al suo interno è ora presente un form di ricerca in alto (“Cerca nella cronologia visualizzazioni”), nel quale si può digitare un termine che consenta di eseguire la ricerca tra le cose visualizzate, con i risultati palesati poco sotto. Una X a destra della parola digitata, invece, farà ricomparire la cronologia completa.