YouTube: contatore dislike grazie a Vance, spin-off Music con switch video-audio su web

YouTube, la piattaforma di streaming multimediale googleiana, ormai da tempo presenta diversi spin-off, tra cui il poco conosciuto (in Europa) YouTube TV e l’anti Spotify YouTube Music (nato dalle ceneri del glorioso ma obsoleto Google Play Music). Proprio quest’ultimo, fresco reduce di una piccola miglioria alla user experience lato mobile, ne ha guadagnata un’altra, però in favore della sua emanazione web. Nel contempo, sembra che continui, visto il particolare esito emerso, il malcontento verso la scelta di Big G di rimuovere il contatore per i dislike dalla versione standard della piattaforma.

Il sito internet di YouTube Music, accessibile via browser all’indirizzo music.youtube.com, secondo quanto confermato anche da 9to5google, ha appena guadagnato una funzione testata a lungo e, a quanto pare con soddisfazione, visto il roll-out stabile odierno, che – invero – era già da qualche tempo presente nell’iterazione mobile, per Android e iOS, di YouTube Music. Nello specifico, si tratta dello switch, tra video e audio, che si trova in alto sulla schermata “Ora in riproduzione” (alias “Now Playing”).

Grazie a tale switch, nel guardare il video di un brano, si potrà passare alla relativa versione da studio, con la copertina statica dell’album (anche se questo dettaglio pare essere ancora poco diffuso, con lo switch che porta a visualizzare in molti casi, per impostazione predefinita, un mero sfondo scuro): in questo caso, nel passaggio, non viene perso il punto di riproduzione (cioè non si ricomincia l’ascolto da capo), visto che la riproduzione prosegue, nella versione “studio”, dal punto in cui ci si trovava in quella con video.

Un altro particolare del funzionamento introdotto con la feature dello switch video-audio consiste nel fatto che, per i brani che però non sono provvisti della versione video, lo switch in alto apparirà di color grigio. Secondo quanto emerso, la novità in oggetto, appunto sostanziatasi nello switch per passare dalla versione video a quella album dei brani, risulta attualmente in fase di distribuzione, con già molti utenti abilitati, indipendentemente dal fatto che siano paganti o meno: nel caso non si notasse comunque la miglioria in questione, occorrerà semplicemente attendere un poco, per qualche ora / giorno.

Infine, secondo AndroidPolice, i tanti users che sino a poco tempo fa avevano a disposizione solo qualche estensione per Chrome per riportare in vita, lato web, il contatore dei dislike ora, grazie all’ultimo aggiornamento di YouTube Vance, una versione modificata e non ufficiale di YouTube standard, potranno di nuovo riabbracciare l’amata e defalcata funzionalità.