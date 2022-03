Youtube Music: scoperta una nuova implementazione nella pagina degli artisti

Di recente, YouTube Music ha rilasciato una nuova e piacevole interfaccia utente per l’aggiunta alle playlist, e le “Radio consigliate“, risultando sempre più completa rispetto alle origini quando, nata dalle ceneri di Google Play Music, affrontava rivali del calibro di Spotify con le “armi spuntate” e diverse lacune di gioventù. Proprio dalla progenitrice Google Play Music (che in tal senso integrava “La mia libreria”) sembra tratta la funzione appena distribuita in platform nelle scorse ore.

Secondo quanto discusso nel sottogruppo di Reddit dedicato a YouTube Music, nelle scorse ore sembrerebbe essersi diffusa una nuova funzionalità, denominata “From your library” (dalla tua Raccolta), che risulta presente come carosello nella scheda Home della piattaforma lato mobile e come nuova sezione nella pagina degli artisti.

Fondamentalmente, si trova in basso, al terzo posto dopo il carosello intitolato “Video” e contiene un massimo di 5 elementi, album o tracce musicali mentre, nel suo angolo alto di destra, un pulsante “View all” (Vedi tutto”), una volta toccato, porterebbe a un mero elenco di brani, però riordinabili secondo vari criteri, in base alla recentezza di aggiunta (aggiunti di recente), in base alla data di rilascio, o per lettera alfabetica (in ordine crescente dalla A alla Z o, all’inverso, decrescente, dalla Z alla A).

Il problema, secondo quanto fatto osservare, è che la Raccolta dell’utente è più che altro un hub dove salvare le risorse già reperibili sulla piattaforma, semplicemente per poterle ritrovare prima: di fatto, non rende conto anche dei file caricati manualmente dall’utente.

Al momento attuale, come anticipato, la funzione “Dalla tua Raccolta” nelle pagine degli artisti sembra essere molto diffusa tra le app Android e iOS di YouTube Music degli utenti, mentre manca nell’iterazione web based della piattaforma ove, invece, ragionevolmente, sarebbe lecito attenderne un’implementazione magari collocata un pochino più in alto. Qualche utente, infine, ha rivelato di avere la novità a disposizione da qualche mese, forse in quanto soggetto coinvolto in qualche test.