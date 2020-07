Xiaomi Mi 9T riceve (finalmente) la MIUI 12. Ecco tutte le novità

Gli aggiornamenti software, specie nell’ambito degli smartphone, sono sempre molto graditi. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, essi introducono alcune novità di rilievo sia da un punto di vista del software (si implementano nuove funzioni più o meno utili), sia da un punto di vista della sicurezza aggiornando, per esempio, le patch di Google.

Nell’universo Android la responsabilità di aggiornare uno smartphone ricade sul produttore, il quale può decidere tempi e scadenze da tale punto di vista. Spesso e volentieri, infatti, un produttore sceglie di non aggiornare più un suo prodotto a circa un paio di anni di distanza dalla sua commercializzazione, garantendo il supporto ad altri smartphone più moderni. Come avrete potuto facilmente intuire, quest’oggi parleremo di aggiornamenti software e ci riferiremo in particolar modo a Xiaomi: vediamo cosa ha in serbo per noi il produttore cinese.

Xiaomi aggiorna il Mi 9T alla MIUI 12, implementando così tutte le funzionalità

Come avrete potuto facilmente intuire, pare che Xiaomi abbia deciso di aggiornare tutti i Mi 9T alla nuova versione della MIUI, la 12 per la precisione. Tale versione è stata già apprezzata circa un mesetto fa con il suo rilascio sui Mi 9 e, in tempi successivi, si prospetta un update anche per quanto riguarda i Mi 9T Pro. L’update riguarda anche i dispositivi italiani e, pertanto, aspettatevi una notifica imminente di aggiornamento.

Qualora non trovaste la notifica di aggiornamento, non disperate. Essi, infatti, sono distribuiti gradualmente e, di conseguenza, potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni prima di poter vedere la notifica tanto attesa. Ovviamente, nell’update sono incluse tutte le nuove funzionalità già note e che riepilogheremo qui di seguito.

MIUI 12: ecco le principali novità introdotte

La maggior parte delle novità introdotte con la MIUI 12 sono volte ad introdurre alcuni aggiornamenti grafici. Possiamo citare le nuove animazioni che riguardano sia le funzionalità di sistema che le applicazioni, le nuove gesture di navigazione (più simili alla versione stock di Android 10) e il nuovo design dell’interfaccia utente.

Le novità riguardano anche la modalità multi-window e la Picture-in-Picture, oltre che nuove funzionalità per quanto riguarda il fitness (e sappiamo che Xiaomi, in questo ambito, è molto attiva). Ricordiamo che la lista dei dispositivi che sarà aggiornata alla MIUI 12 è molto lunga e, pertanto, aspettatevi notizie simili anche in futuro.