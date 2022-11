WhatsApp: ufficiale la novità per i pendolari, roll-out avatars su iOS

Ascolta questo articolo

Nel mentre emergono sempre più dettagli relativamente alla funzione per messaggiare con se stessi onde ricordarsi di cose importanti e prender nota delle stesse, WhatsApp, di nuovo al centro di rumors sulla questione degli avatar in-app, ha intanto lanciato un’interessante novità per i pendolari.

Nell’ambito di un evento volto a presentare il suo “primo servizio di biglietteria QR“, WhatsApp, per tramite della controllante Meta, e la Metro Rail Corporation della città indiana di Bangalore, hanno ufficializzato l’implementazione via messaggistica di un chatbot anche in lingua inglese, grazie al quale i pendolari potranno visionare l’orario di transito delle corse della metro, controllare la tabella tariffaria aggiornata, ricaricare l’abbonamento per la metropolitana, o comprare il biglietto di transito per una corsa singola.

Il tutto sarà basato sul sistema di pagamento UPI, già base in India per i WhatsApp Payments, e porterà a generare un codice QR che potrà semplicemente scansionato, in contactless, ai terminal di ingresso e uscita della metropolitana cittadina.

Passando a novità più globali e meno localizzate, è bene ricordare come, con la beta Android 2.22.23.9, WhatsApp abbia rilasciato temporaneamente la possibilità di creare il proprio avatar ad alcuni utenti del robottino verde, salvo poi ritirare la novità per alcuni problemi che insorgevano nella fase di configurazione dell’avatar. Ordunque, senza lasciarsi demoralizzare da queste difficoltà, la piattaforma ha appena messo in campo la beta 22.23.0.71 per iOS, distribuita tramite la release 22.23.0 di TestFlight, che porta la stessa novità ad alcuni tester di iOS.

Per vedere se si è tra i fortunati utenti abilitati (altri saranno beneficiati nelle prossime settimane), basta cercare l’apposita voce in cima alle impostazioni di WhatsApp. In caso favorevole, si potrà creare (la cosa è facoltativa) il proprio avatar, che sarà possibile usare come immagine di profilo, e in forma di pacchetto di adesivi condivisibili con i propri contatti in fase di chat.