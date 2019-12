WhatsApp: ufficiale il bot di Vueling e una nuova beta for Business

Il frenetico team di WhatsApp non conosce tregua alcuna e, dopo aver riorganizzato alcuni menu interni e dato nuove skin a una manciata di emoji, ha permesso l’integrazione di un bot, interessante per coloro che viaggiano, e distribuito una nuova beta per lo spin-off Business.

La prima novità in salsa WhatsApp riguarda la compagnia aerea low cost spagnola Vueling che, sfruttando le API della chat app in verde, ha messo a disposizione un bot: quest’ultimo permetterà, all’interno di un normale conversazione, di espletare il check-in online, di conseguire le carte d’imbarco, di chiedere informazioni sui ritardi o suoi propri voli, e financo d’ottenere risposta alle più consuete FAQ (Frequently Asked Questions).

Avvalersi di tali possibilità, ancorché erogate solo in spagnolo ed inglese, è piuttosto facile e richiede di passare per un unico step, aggiungendo alla propria rubrica il numero spagnolo (quindi con tanto di prefisso nazionale) +34 682 881 770.

A rendicontare della seconda novità afferente a WhatsApp è la redazione dei puntualissimi leaker di WABetaInfo che, nello specifico, ha confermato il rilascio della beta 2.19.131 di WhatsApp Business. Quest’ultima mostra dei nuovi lavori alla schermata Home, già ridisegnata notevolmente nella beta 2.19.117, che ora accoglie tre schede a scopo tutorial.

La prima permette di settare un messaggio automatico da erogare ai clienti in propria assenza, mentre la seconda prevede che si compilino quanti più dati possibili sulla propria attività, onde massimizzare le occasioni d’essere interpellati da utenti potenzialmente interessati a diventare dei clienti.

Infine, la terza scheda annovera la facoltà di gestire i servizi ed i prodotti che si propongono ai propri clienti, anche alla luce della funzione Catalog, portata all’esordio poco più di un mese fa, agli inizi di Novembre. Allo stato attuale, nessuna indicazione risulta disponibile in relazione al timing per un eventuale distribuzione stabile delle novità poc’anzi riscontrate in beta.