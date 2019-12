WhatsApp: risolto bug critico, riorganizzazione menu interni

WhatsApp è solita aggiornare con una certa frequenza il proprio canale beta, in modo da permettere agli utenti di testare in anteprima le novità e, allo stesso modo, di raccogliere i feedback in merito, in vista di successive correzioni o retromarce: nelle scorse ore, da Menlo Park è partito un nuovo update proprio per il canale beta di WhatsApp per Android, con annessi bugfix e qualche novità interessante al seguito.

La nuova release 2.19.366 di WhatsApp Beta, reperibile anche nella repository online di ApkMirror, oltre che dal Play Store una mezzora dopo aver aderito al gruppo dei beta tester in verde, corregge numerosi bug comparsi con la versione precedente, la 2.19.365, tra i quali il più grave portava all’improvvisa chiusura dell’app, che da quel momento diventava inutilizzabile, appena dopo la comparsa della schermata di benvenuto (splash screen).

Come in tutti gli aggiornamenti, oltre alla correzione dei malfunzionamenti, sono arrivati in dote agli utenti anche dei cambiamenti: a livello espressivo, alcune icone (6 per la precisione, tra cui quelle dell’uomo e della donna col bastone o in sedia a rotelle) hanno ottenuto diverse tonalità della pelle (dette anche skin) ma, in più, sono le impostazioni delle chat a essere state riorganizzate.

La voce, “Wallpaper“, che consentiva di cambiare lo sfondo delle chat, pur rimanendo all’interno del pannello Chat, esce dalle “impostazioni di chat” e guadagna una propria sezione, “display”.

Proprio quest’ultima, sebbene non lo si possa appurare in forma pubblica, essendo una novità nascosta a livello di codice in quanto ancora sotto sviluppo, avrebbe accolto la voce “dark theme”, ovverosia la stessa che, a rilascio pubblico avvenuto, consentirà di gestire in forma granulare la modalità scura, scegliendola in alternativa a quella chiara, o legandola alle impostazioni di sistema (la dark mode di sistema o, nelle versioni di Android inferiori alla 10, al risparmio energetico).