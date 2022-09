WhatsApp: torna in sviluppo la funzione della ricerca messaggi per data

Ascolta questo articolo

In questo periodo, la messaggistica di WhatsApp è al lavoro su tante novità, come quella dei sondaggi in-app per i feedback sulle novità, la funzione per mandarsi un messaggio nel mentre si adopera l’iterazione desktop della piattaforma, etc: a tali novità in sviluppo se ne potrebbe aggiungere presto un’altra, appena scoperta, ancora una volta, dai leaker di WABetaInfo.

Gli esperti analizzatori del codice applicativo hanno avuto modo di sottoporre a una sessione d reverse engineering la beta 2.22.19.73 di WhatsApp per iOS, distribuita tramite la versione 22.19.0 del canale di collaudo TestFlight: al suo interno, in particolare, sono state trovate stringhe che si riferiscono a una funzione, a oggi non presente, che però era già stata avvistata circa 2 anni fa, nel 2020, quando sembrava che il suo varo dovesse essere imminente, salvo poi il fatto che successivamente ne sparirono le tracce, dimostrando che il relativo roll-out non era più tra le priorità di Menlo Park.

La novità di cui si parla, che è riapparsa nella beta 2.22.19.73 di WhatsApp per iOS, attiene alla ricerca dei messaggi nelle chat, private e di gruppo. A oggi, tale ricerca è già possibile, ma per parola chiave: nel caso dovesse essere messo a regime quanto ora nuovamente in sviluppo, diverrebbe possibile cercare i messaggi anche per data.

Gli screenshot pubblicati dai leaker, in effetti, dimostrano che un domani, quando si eseguirà la ricerca dei messaggi in una conversazione, in basso a destra, apparirà la piccola icona di un calendario: tippando su quest’ultima, sarà possibile stabilire una data precisa per ricerca, ruotando (come emerso pure nel Settembre 2021) i rulli del giorno, del mese, e dell’anno (non è chiaro sino a quanto si potrà tornare indietro), in modo da visualizzare tutti i messaggi che ci si sia scambiati in quella particolare ricorrenza, in modo magari anche da poter trovare un documento condiviso, di cui ci si ricordi solo la data d’invio, o ritrovare un messaggio d’auguri cui si tenga molto.

Al momento, come spesso accade in caso di novità scoperte ma non confermate ufficialmente, non è possibile anticipare alcuna data d’esordio per tale funzione (soprattutto prudenzialmente, visto che già una volta ne è stato sospeso lo sviluppo).