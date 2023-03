WhatsApp testa il crossposting degli aggiornamenti di stato: non per tutti

Dopo le scorse novità riguardanti gli utenti comuni, WhatsApp ha distribuito nuove beta della sua versione per aziende, che portano in dote un nuovo modo per pubblicizzare meglio i propri servizi e prodotti.

Ormai da tempo WhatsApp ha introdotto gli aggiornamenti di stato, da qualche giorno anche come messaggi vocali, che rivestono il ruolo delle Storie in Instagram e Facebook: di solito sono consultabili, al netto delle proprie impostazioni per la privacy, dai propri contatti. Il punto è che non tutti usano WhatsApp e, quindi, Meta ha concepito un nuovo modo affinché le aziende possano raggiungere un pubblico di potenziali clienti più vasto e, forse, anche ampliare le proprie vendite.

A tal fine, nelle scorse ore sono state distribuite nuove beta di WhatsApp Business che, nel caso di Android, ha raggiunto la release 2.23.6.12 e, in quello di iOS, ha release 23.5.0.75. Installando tali versioni compatibili, le aziende noteranno un particolare quando condivideranno un aggiornamento di Stato: si tratta della scorciatoia “Boost Status” che permetterà di condividere un aggiornamento di stato su Facebook e Instagram.

Una volta usata quest’opzione, gli utenti potranno modificare il post pubblicitario, la relativa descrizione, e stabilire per quanto tempo lo stesso verrà pubblicato. Lo scopo, secondo i leaker di WABetaInfo che hanno tracciato anche il rilascio di questa funzione, sarebbe quello di raggiungere anche i clienti che, come detto, non usano WhatsApp ma che, magari, sono invece presenti su Facebook e/o Instagram.

Al momento, la funzione per inoltrare anche su Facebook e Instagram gli aggiornamenti di stato di WhatsApp è stata rilasciata solo ad alcuni beta tester: il consiglio è di tenere sempre aggiornata all’ultima release la propria applicazione, perché altre attivazioni in merito sono previste per le prossime settimane. Da notare che già nel recente passato la piattaforma ha attenzionato le aziende, in particolare quando è emerso che era in preparazione il portare le Community anche su WhatsApp business per iOS.