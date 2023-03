WhatsApp: novità su messaggi vocali come aggiornamenti di stato e foto profilo nei gruppi

La celebre messaggistica istantanea di WhatsApp nelle scorse ore ha annunciato un importante aggiornamento stabile per iOS, pieno di novità, ma anche introdotto in beta una attesa novità per le chat di gruppo (anche) su Android.

Quando venne rilasciata la beta 2.23.4.18 per Android, armeggiando con il codice i leaker di WABetaInfo scoprirono che era in preparazione una funzione che avrebbe permesso di visualizzata la foto del profilo accanto ai messaggi nelle chat di gruppo. In questo modo, identificando a colpo d’occhio il mittente di un messaggio si sarebbe potuti partecipare meglio alle discussioni: la funzione, utile in particolar modo nei gruppi popolosi, sarebbe stata d’aiuto anche nel caso un utente non avesse impostato una foto del profilo o l’avesse “coperta” per via delle sue impostazioni di privacy visto che, in questo caso, sarebbe apparsa una foto profilo vuota, dello stesso colore del nome del contatto.

Nei mesi scorsi questa funzione ha fatto il suo esordio in una beta per iOS e, nelle scorse ore, è stata rilasciata anche con la beta 2.23.6.12 per Android: per vedere se è presente per il proprio account, posto che la novità è stata sbloccata solo ad alcuni beta teste, basta portarsi in una chat di gruppo e osservare se appaiono le foto di profilo accanto ai messaggi. Diversamente, occorrerà attendere perché nelle prossime settimane sono attese altre abilitazioni per più utenti.

Anche iOS non è stato trascurato visto che nell’App Store è arrivata la versione stabile iOS 23.5.75. Questa release distribuisce varie novità. Si parte dalla risoluzione di un bug che ad app chiusa impediva lo scaricamento degli aggiornamenti di stato, e si prosegue con l’ulteriore diffusione, in ottica multi-tasking, della modalità PiP durante le chiamate (che non interrompe il video, dando nel contempo anche modo di fare altro).

Soprattutto, rispetto a quanto già possibile via beta 23.2.0.70, viene permesso l’uso delle note vocali come aggiornamenti di stato. L’utente può inoltrare come tali note vocali di chat, o registrarle sul momento, andando in Stato, toccando l’icona della matita e tenendo premuto quella del microfono, per registrare una nota vocale che non potrà superare i 30 secondi di durata. Nel caso non si sia ricevuta una di questa funzioni, anche in questo caso occorrerà attendere le prossime settimane.