WhatsApp: riavvistata su Android la foto profilo nelle chat di gruppo

WhatsApp è al lavoro su tante funzioni, come quella che permette di conservare i messaggi effimeri, e quella per inviare foto e video a una qualità molto vicina a quella originale, con una compressione appena del 10%: intanto, la piattaforma ha celebrato con un breve recap il varo di importanti novità per gli utenti Android che, nelle scorse ore, hanno beneficiato di un’altra lieta notizia sempre in merito alla celebre messaggistica in verde.

Nello scorso Ottobre, in occasione della beta 22.23.0.70 distribuita via TestFlight, WhatsApp rilasciò la visualizzazione delle icone per i profili all’interno delle chat di gruppo. La medesima novità venne avvistata come in sviluppo anche per Android, un paio di mesi fa. Da allora però non se n’è più saputo nulla e ciò ha dato il via a diverse ipotesi in merito. Coloro che temevano però di un abbandono dello sviluppo di tale miglioria per gli utenti del robottino verde possono dormire sonni tranquilli.

Col rilascio della beta 2.23.4.18 per Android, scaricabile da ApkMirror o dal Play Store dopo essersi iscritti al programma sperimentale di WhatsApp, la medesima piattaforma ha celato tracce dello sviluppo ancora in corso per la funzione che visualizzerà le icone dei membri di un gruppo, accanto al nome, sopra il messaggio (a oggi, sopra il messaggio condiviso c’è solo il nome del mittente).

Secondo quanto osservano i leaker di WABetaInfo, che hanno forzato l’attivazione della novità onde immortalarla via screenshot, tale miglioria, anche se di piccola entità, permetterà di distinguere a colpo d’occhio da chi venga un messaggio in una chat molto popolata, distinguendo il mittente anche e specialmente nel caso abbia lo stesso nome di un altro utente. C’è però da tenere presente il caso in cui un utente non abbia impostato una propria immagine di profilo o l’abbia celata in base alle sue impostazioni per la privacy.

In tal caso, l’utente sarà rappresentato nelle chat di gruppo dalla foto vuota predefinita del profilo, che sarà dello “stesso colore del nome del contatto corrispondente“. Al momento, la funzione in questione non è disponibile o visibile in quanto ancora in fase di sviluppo.