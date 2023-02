WhatsApp ufficializza la messa a disposizione per tutti di 4 novità

Ascolta questo articolo

WhatsApp è al lavoro su molte funzionalità, tra cui alcune che riguardano gli aggiornamenti di stato, la programmazione delle chiamate, la trascrizione in-app delle note vocali e la possibilità, lato mobile e desktop, di condividere le foto in qualità originale. Nel mentre, la piattaforma non si è scordata di lanciare in forma definitive alcune funzioni soggette a lunghi test o forse passate un po’ inosservate.

Nelle scorse ore WhatsApp ha distribuito la nuova versione stabile 2.23.2.76, via Play Store, comunque scaricabile anche dall’archivio online di ApkMirror. Per controllare se il device ha già aggiornato in automatico la propria messaggistica in verde basta controllare il numero di release dell’app dalla voce Aiuto delle impostazioni, alla sezione “Info app”. Le novità menzionate ufficialmente nel changelog sono davvero tante e, nello specifico, ben 4.

Gli avatar. In verità, questi alterego virtuali, creabili in Impostazioni>Avatar, usabili sia come stickers che come immagini di profilo, erano già stati messi a disposizione di tutti con la release stabile 2.22.24.73 per Android: il ribadirne il varo nell’odierno changelog suona più come un “repetita iuvant” per rendere edotti della funzione coloro che magari non la conoscevano o non ne avevano notato la precedente implementazione sui loro dispositivi.

Un’altra novità è quella che consente di digitare oggetti e descrizioni di maggior lunghezza per i gruppi, in modo che sia più facile chiarire l’argomento e i temi degli stessi. Tale novità era apparsa in occasione della beta 2.23.3.9 ma, con oggi, viene messa a disposizione di tutti.

Lo stesso ragionamento si può fare per un’altra novità, quella della condivisione dei media sino a 100 elementi (rispetto ai precedenti 30), tra video e foto. Se ne era avuta consapevolezza dopo il varo della release beta per Android in versione 2.23.4.3. L’ultima novità riguarda invece la possibilità di descrivere i documenti inviati allegando loro una didascalia, come già possibile per alcuni beta tester che avevano installato la beta release per Android numero 2.22.22.7.