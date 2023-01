WhatsApp rilascia oggetti e descrizioni più lunghe per i gruppi

Ascolta questo articolo

Di recente, WhatsApp ha lanciato le sue Community pure in Brasile, ma non si è fermato qui nell’occuparsi delle assemblee di più utenti, avendo messo in rilascio novità anche per i gruppi.

Secondo i leaker di WABetaInfo, sempre pronti nel tracciare le novità rilasciate e quelle in sviluppo presso WhatsApp, tale messaggistica ha appena distribuito la nuova beta per Android col numero di release 2.23.3.9, che porta in dote migliorie per i gruppi, intervenendo sull’oggetto e la descrizione degli stessi. Sino a poco fa, l’oggetto dei gruppi poteva contenere un massimo di 25 caratteri, mentre ora ne potrà raccogliere sino a 100.

Ciò dovrebbe permettere agli admin di poter evidenziare meglio lo scopo e l’argomento del gruppo. Inoltre è in arrivo anche la possibilità di includere descrizioni più lunghe: sino a poco fa, queste ultime potevano accogliere 512 caratteri ma ora sono state portate a 2.048 caratteri e questo dovrebbe consentire agli amministratori di includere più dettagli per far capire lo scopo del gruppo anche e specialmente nel caso quest’ultimo faccia parte di una più ampia Community.

Secondo quanto emerso, anche installando tale beta dal Play Store (o da ApkMirror), non è detto che, pur avendo il proprio account abilitato a tali novità, si riesca a inserire descrizioni più lunghe da subito per i gruppi: non riuscendoci, bisognerà aspettare un poco di tempo prima di cimentarsi con l’aggiornare la descrizione del proprio gruppo. Sempre in base a quanto anticipato dagli esperti, “si prevede che raggiungerà più utenti con gli aggiornamenti precedenti (anche per altre piattaforme) nelle prossime 24 ore“.

Nel frattempo, giova ricorda che WhatsApp è al lavoro (come visto qui e qui) anche su altre novità, come un migliorato editor di testo per i media, con allineamento del testo, sfondo dello stesso, e anche la scelta di un certo panel di caratteri con cui personalizzare la forma delle scritte.