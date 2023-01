WhatsApp prepara un nuovo editor di testo per i media

Ascolta questo articolo

Dopo l’emergere di rumors a proposito del feedback tattile per le emoji di reazione, si torna a parlare di indiscrezioni in casa della messaggistica di WhatsApp, grazie ai leaker di WABetaInfo che hanno prontamente portato allo scoperto un’altra grossa novità.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito la beta 2.23.3.4 per Android, scaricabile dal Play Store dopo essersi iscritti alla pagina dei beta tester, ma anche dalla repository online di ApkMirror. Tale release non presenta particolari novità in superficie ma, nei meandri del suo codice, reca le tracce di una funzione non ancora visibile in quanto ancora in sviluppo, relativa a un nuovo editor di disegno che permette di intervenire sulle immagini, i video e le GIF.

Lo scorso anno, quando venne distribuita la beta 2.22.9.7 sempre in favore degli utenti Android, avvenne il precedente ritocco all’editor di disegno delle immagini, con la messa a disposizione di nuove matite e di uno strumento di sfocatura, utile per coprire info sensibili ed evitare lo spoiler. Con la nuova beta 2.23.3.4 di WhatsApp per Android si è scoperto che tale editor sarà rivoluzionato ancora una volta grazie all’introduzione di tre nuove funzionalità.

La prima muterà il modo in cui si può cambiare il font del testo: nel nuovo editor ciò avverrà attraverso pratiche miniature del carattere che saranno posizionate sopra la tastiera, e che andranno semplicemente toccate per attivarsi. La seconda funzionalità offrirà maggiore controllo sulla formattazione del testo, visto che permetterà di decidere dove allinearlo, se a destra, al centro o a sinistra. Come terza aggiunta arriverà la funzione che permetterà di stabilire un particolare sfondo solo per il testo, in modo da evidenziare in modo più preponderante qualcosa di importante.

Al momento, come detto, si tratta di una novità ancora in corso di evoluzione e test interno, ma non è detto che non arrivi presto, magari in uno dei prossimi aggiornamenti previsti per la celebre messaggistica di Menlo Park.