WhatsApp: feedback tattile per emoji di reazione e molto altro

Il round quotidiano di aggiornamenti di WhatsApp coinvolge sia la sua iterazione Android che quella iOS, con ambedue le piattaforme che hanno ottenuti piccole ma importanti migliorie volte a perfezionare ancora una volta l’esperienza d’uso quotidiana degli utenti della più grande messaggistica disponibile al mondo.

Nel Giugno del 2022, WhatsApp ha rinnovato le reazioni via emoji ai messaggi in modo che si potesse usare qualsiasi emoji e con varie tonalità della pelle. In seguito sono arrivate le novità che permettono di visualizzare sino a 4 reactions in una bolla di chat e che consentono di visualizzare l’anteprima di una emoji di reazione dall’elenco stesso delle chat. Proseguendo nell’innovare questa funzione è arrivata nelle scorse ore la nuova beta 2.23.3.3 per Android.

Alcuni utenti in possesso di quest’ultima (e della beta precedente) hanno ottenuto un feedback tattile quando inviano una emoji di reazione. Ciò, oltre a conferire maggior interattività alle reactions via emoticons, offre anche una conferma che sia stato registrato correttamente il tocco per inviare una emoji di reazione, venendo quindi incontro agli utenti con disabilità visive. Come spesso avviene nel caso di roll-out parziali, nel caso non si notasse tale implementazione occorrerà attendere maggiori attivazioni in merito previste per le prossime settimane.

Passando all’altra grande realtà dei sistemi operativi mobili, iOS, con la beta 2.23.2.72 è emerso come fosse stata messa a disposizione di tutti la funzione per inoltrare i file, media e documenti, assieme alla relativa didascalia, senza dover inviare quest’ultima in modo separato come avveniva prima. Con la beta 2.23.2.2 per Android si è poi visto come la piattaforma avesse sviluppato una finestra di avviso con la quale rendere gli utenti edotti a proposito di tale funzionalità.

Ebbene, grazie alla build 3.2.0 di TestFlight è stata distribuita la nuova beta 23.2.0.72 per iOS che porta in dote ad alcuni beta tester il medesimo avviso (invero sbloccato anche ad alcuni tester della release beta immediatamente precedente).