WhatsApp: ecco i font tra cui si potrà sceglier nel nuovo editor testuale per i media

Partecipare alle beta di WhatsApp su Android è piuttosto facile. Basta iscriversi alla pagina dei tester (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp) per scaricare le beta dal Play Store di Android, o procedere direttamente a scaricare l’app, in formato apk, dall’archivio online di ApkMirror, che permette anche di tornare indietro, a una release precedente, qualora quella scelta recasse qualche problema. Provando le beta in tal modo, è possibile spesso accedere in anteprima a nuove funzionalità, tra cui in futuro vi sarà il nuovo editor di testo per i media.

Nelle scorse ore, WhatsApp aveva rilasciato la beta 2.23.3.4 per Android, nel cui codice era celato appunto un nuovo editor di testo, per le scritte che si vuol posizionare su video, foto e GIF animate. Nello specifico, allora si era scoperto che vi sarebbero stati strumenti come l’allineamento del testo e che, per quest’ultimo, si sarebbe potuto scegliere tra vari font, rappresentate da piccole miniature circolari con all’interno il carattere scelto a mo’ di anteprima illustrativa.

A tale beta, però, ne ha subito fatto seguito un’altra, più recente, che reca il numero di seriale 2.23.3.7. Alla domanda sul cosa porti in dote tale release, la risposta si esplica in un piccolo passo avanti nella succitata funzione del nuovo editor di testo.

I leaker di WABetaInfo, infatti, attraverso una sessione di reverse engineering hanno scoperto i nomi di alcuni font tra cui si potrà scegliere, rappresentati da Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze. Secondo gli esperti, non sarà possibile usare gli stessi fonti negli aggiornamenti di stato e per i messaggi. In merito al loro impiego nell’editor di testo per i media, viene caldeggiata l’ipotesi che, nei prossimi aggiornamenti, possano arrivare anche altri fonts tra cui scegliere.

Al momento, però, non sono emersi dettagli che suggeriscano quanto tale funzionalità potrebbe essere rilasciata, a partire dalle beta per poi arrivare anche nella versione stabile di WhatsApp.