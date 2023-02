WhatsApp: tante novità per gli utenti della versione iOS. Ecco di cosa si tratta

Ascolta questo articolo

Dopo aver dedicato le sue attenzioni ad Android, WhatsApp ha fatto lo stesso con iOS, tramite due nuovi aggiornamenti, tra cui uno riguardante la sua release stabile, e uno relativo la sua ultima beta.

Quando si è parlato della release per iOS 23.1.75, si è visto come gli utenti abbiano guadagnato in proprio favore la ricerca dei messaggi per data e la possibilità di trascinare e rilasciare in chat contenuti multimediali da altre applicazioni. Con la nuova versione stabile 23.2.75 per iOS, scaricabile dal relativo App Store, un gran numero di utenti ha guadagnato la funzione per la creazione degli avatar. Tale opzione, messa tra le impostazioni, permette di ottenere un avatar personalizzato, che sarà usato per generare in automatico un pacchetto di adesivi condivisibili, e avere un proprio alter ego digitale come immagine di profilo.

Secondo quanto rendicontano i leaker di WABetaInfo, questa funzione è ora a disposizione di un maggior numero di persone, rispetto a quelle che potevano averla ottenuta già nella release precedente: nel caso comunque non si abbia ancora tale novità, è bene tenere presente che altre abilitazioni alla stessa si verificheranno nelle prossime settimane.

Con la beta 2.23.3.70 distribuito via TestFlight 23.3.0 è emerso che WhatsApp sta concedendo anche ad altri beta tester di iOS (rispetto a quelli che hanno già ottenuto la novità con la precedente release) quanto offerto agli utenti Android con la beta 2.23.3.9. Nello specifico, si tratta della possibilità usare sino a 100 caratteri per l’oggetto dei gruppi e sino a 2.048 caratteri (rispetto ai precedenti 512 GB) per la descrizione che, quindi, potrà accogliere più informazioni.

Con la nuova beta per iOS, ma anche con la release 23.2.75, arriva anche la correzione di un bug che ora consente di nuovo di cancellare per tutti un messaggio oltre i due giorni.