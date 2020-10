WhatsApp: tante novità nelle beta e qualche possibile sorpresa

Im un recente quanto enigmatico tweet, il gruppo di leaker WABetaInfo ha lasciato intendere come Menlo Park abbia invano tentato di frenare le indiscrezioni in merito a una futura funzionalità multi-piattaforma, con un’icona che allude al probabile sistema dell’account-multidevice, ancora in sviluppo, e non rilasciato. Nel frattempo, la nota chat app in verde, WhatsApp, non si è fatta mancare diverse novità concrete e palesi.

Avvistato in passato in diverse beta, tra cui anche nella release 2.20.197.4, il sistema che prevede i messaggi capaci di auto-cancellarsi, scaduto un certo lasso di tempo, potrebbe essere vicino all’esordio. Alcuni utenti, come confermato dalla condivisione online ad opera dell’account Twitter Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE), hanno confermato l’apparizione, nei gruppi, premendo la “i” informativa accanto ad un messaggio, di un banner (“Questo messaggio è stato inviato mentre i messaggi che sparivano erano disattivati“) che farebbe riferimento proprio ai “Disappearing Messages” (nel caso specifico, disattivati).

Secondo quando emerso, quindi, la funzione dei messaggi che scompaiono potrebbe risultare funzionale all’impiego nei gruppi, onde mantenerli ordinati, grazie al fatto che tutti i contenuti ivi scambiati, dopo un certo lasso di tempo, andrebbero a resettarsi, per fare piazza pulita dello spazio d’archiviazione da essi stessi impiegato localmente.

Con l’arrivo della release beta 2.20.120.19 di WhatsApp per iOS, collaudabile via TestFlight, la celebre app ha rilasciato la possibilità di impostare uno sfondo diverso per ogni conversazione: per farlo, basta portarsi nella sezione “Sfondo e suono” dell’impostazione Contatti>Informazioni sul gruppo>. A quel punto, si potrà selezionare uno degli sfondi scuri (30), chiari (32), o monotinta (applicandovi i ghirigori WhatsApp Doodle), per poi concentrarsi sul settare il grado di trasparenza dello sfondo scelto.

Con la release beta 2.20.205.4 di WhatsApp per Android, invece, giungono in dote agli utenti due nuovi pacchetti di adesivi, tra cui quello dei Cutie Pets, statici, e quello dei Tonton Friends, di tipo animato, reperibili nel WhatsApp Sticker Store (e, una volta scaricati, nella sezione “I miei stickers).