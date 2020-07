WhatsApp: in arrivo i messaggi con scadenza

Continua il periodo di forte fervore creativo di WhatsApp, già alle prese con il silenziamento perpetuo di gruppi e utenti molesti, e con l’implementazione del futuro account multi-device: a conferma di tale assunto giunge l’indiscrezione relativa al prossimo sbarco dei messaggi con scadenza.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta per Android, scaricabile da ApkMirror, o aderendo al gruppo degli insider dell’app: analizzandone la release, 2.20.197.4, i leader di WABetaInfo hanno scoperto ben più dei semplici bugfix e miglioramenti prestazionali presenti in superficie. Nello specifico, sembra che il team di Menlo Park sia attualmente al lavoro su una funzione molto attesa.

La novità attualmente in lavorazione, chiamata “Expiring messages“, ovvero “messaggi che scadono“, sarebbe l’evoluzione di una feature già avvistata in passato, anche col nome di “Disappearing Messages“, che permetterebbe di impostare l’autocancellazione di un messaggio, sia nel dispositivo del mittente che in quello del destinatario, trascorsa una data scadenza impostata per tempo.

Da quanto traspare in rete, la funzione dei messaggi che scadono, al momento, sarebbe caratterizzata da una certa rigidità operativa: l’utente, infatti, potrebbe impostare solo 7 giorni come range temporale trascorso il quale i messaggi sparirebbero e, in più, non sarebbe possibile selezionare i messaggi da cancellare, visto che tale feature riguarderebbe tutti i nuovi messaggi pubblicati in una singola chat a partire dall’avvenuta impostazione della funzione nei settings dell’app.

Sempre nella medesima beta, vi sarebbero riferimenti ad un’altra novità in ambito privacy, destinata agli utenti brasiliani, a cui verrebbe reso noto il varo di una nuova policy sul trattamento dei dati personali, probabilmente comprensiva di indicazioni relative ai pagamenti in-app. Al momento, WhatsApp non ha confermato tali novità e, in ragione di ciò, non è possibile ipotizzare quando e se le stesse verranno introdotte, tenendo anche conto che, in caso affermativo, ciò potrebbe avvenire diversamente da quanto scoperto ad opera dei leakers.