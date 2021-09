WhatsApp: tante novità in beta per Android e iOS

Sempre tesa a presidiare il suo trono di messaggistica leader, WhatsApp, già impegnata nell’introdurre una funzione in stile Pagine Gialle e nello sviluppare un sistema per convertire le immagini in adesivi, non ha mancato di rilasciare nuove beta, per Android e iOS, che portano già concretamente in dote nuove funzionalità utilizzabili.

Il primo aggiornamento riguarda il client Android di WhatsApp che, nella nuova beta 2.21.19.15 (e, in alcuni casi, nella precedente 2.21.19.14), ha integrato un modo agevolato per effettuare le chiamate, partendo dalla scheda del gruppo, accessibile dall’elenco delle chat dopo aver tippato la relativa miniatura. In questo frangente, nella scheda che si palesa a galleggiare sull’elenco delle chat, sotto l’immagine di rappresentanza del gruppo, sono apparse due nuove scorciatoie, al centro, rappresentate da quella della cornetta per effettuare una chiamata audio, e da quella della cinepresa, per effettuare una videochiamata.

Nel caso la novità in questione, che era già a disposizione delle schede dei singoli contatti, presentasse le shortcuts in questione ingrigite e non cliccabili, vorrebbe dire – secondo AgeMobile – che, in quel gruppo, nessuno tranne gli admin può interagire col gruppo. Nell’eventualità, invece, che le scorciatoie in questione non siano apparse, i leaker di WABetaInfo consigliano di attendere un futuro aggiornamento .

Per quel che concerne iOS, sempre dai leaker di WABetaInfo è arrivato l’annuncio del rilascio di WhatsApp beta 2.21.190.11 per iOS, che porta in dote un editor video nel quale, assieme al riprogettato toggle per convertire un video in GIF (con immediato aggiornamento della dimensione del file), è presente anche l’opzione, introdotta oltre 7 mesi fa su Android (via release 2.21.3.13), che permette di silenziare l’audio del video che si va a inviare.

Sempre nella medesima beta, è stata ravvisata anche l’introduzione di una funzione che permette di usare un piccolo editor grafico per creare le icone di gruppo: nello specifico, la novità, vista sulla beta 2.21.190.11 di WhatsApp per iOS, e soggetta a un roll-out progressivo da ultimarsi nelle prossime 24 ore, permette, entrando nell’informazioni del gruppo, di trovare la classica icona per cambiare l’immagine del gruppo, la fotocamera che, se premuta, tra le varie opzioni, ora dovrebbe comprendere anche “Emoji e adesivo“. Scegliendo quest’ultima, sarà possibile selezionare un’icona o un adesivo, e impostare un colore di sfondo.