WhatsApp: sfondi personalizzati, adesivi animati, ricerca stickers, bot anti Covid-19

WhatsApp, la piattaforma per la messaggistica istantanea da 1 miliardo di messaggi scambiati al giorno, che nel contempo ha anche avallato un nuovo bot in ottica anti Covid-19, ha ufficializzato, attraverso un post, il rilascio in forma stabile di alcune novità relative agli sfondi personalizzati, oltre ad aver incluso nel nuovo update funzioni relative alla ricerca degli stickers e nuovi pacchetti animati.

Anticipati in beta da WABetaInfo, arrivano in forma stabile gli sfondi personalizzati, che – ora – permetteranno di distinguere a colpo d’occhio le chat, individuali e di gruppo, in modo da non inviare i messaggi alla destinazione sbagliata: gli sfondi personalizzati possono essere attinti dalla galleria del telefono, o prevedere l’applicazione di monotinte su cui sovrapporre dei ghirigori e, in più, ora beneficiano anche di nuovi wallpaper stock (nelle categorie Dark e Bright) tratti da paesaggi, architetture e design “accattivanti” tipici di tutto il mondo.

Grazie al già introdotto supporto per la dark mode, sarà anche possibile settare uno sfondo diverso per la stessa e per la modalità chiara, con lo switch automatico dall’uno all’altro secondo i settaggi del telefono. Assieme a tale novità, ne sono state inserite, nella nuova release di Whatsapp, anche altre, relative agli stickers.

Nello specifico, è possibile cercare gli adesivi per emoji e per testo, o rivolgendosi alle categorie di accorpamento similare: durante la l’inizio della pandemia, in tandem con l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, WhatsApp ha rilasciato il graditissimo pacchetto “Together at Home” (Insieme a casa) che, ora, è stato reso disponibile anche nella modalità animata, con i test di corredo cadenzati in 9 differenti lingue, tra cui arabo, turco, portoghese, spagnolo, italiano, tedesco, francese, russo, e indonesiano.

Sempre in tema di coronavirus, ma limitatamente alla realtà italiana, è stato lanciato un bot in collaborazione con la AUSL Toscana: il risponditore automatico, che apparirà nell’app dopo aver aggiunto in rubrica il numero 050-954666, permetterà a tutti di avere informazioni corrette sul Covid-19, sulle procedure per fare il tampone o la quarantena mentre, in relazione alle province di Lucca, Viareggio, Massa Carrara, Livorno, e Pistoia, permetterà anche di prenotare delle visite specialistiche ad hoc.