WhatsApp: seconda a Febbraio, dark mode for Business, stickers colorati Holi

Scottata da una classifica di popolarità non del tutto soddisfacente nel mese di Febbraio, Facebook Inc si è lasciata le amarezze alle spalle con una nuova carrellata di novità per WhatsApp, che abbraccia la modalità scura anche nella versione For Business, mentre in versione standard si prepara alla festa indiana dei colori a suon di stickers variopinti ed allegri.

Nei giorni scorsi, Sensor Tower, realtà californiana abile nell’analizzare il panorama mobile, ha diffuso la classifica delle applicazioni più scaricate nel mese di Febbraio, evidenziando come, mettendo assieme i dati di Android e iOS, sia TikTok, con circa 113 milioni download, l’app non gaming più installata, con una crescita del 96.5% rispetto allo scorso anno. WhatsApp, apripista delle principali app di Menlo Park, che occupano le restanti posizioni della top five, infatti, occupa solo il secondo posto, con i download fermi a pressappoco 96 milioni (comunque in crescita del 42.4% rispetto al medesimo periodo di un anno prima).

Onde risalire la china, WhatsApp ha messo in cantiere alcune novità di sicuro apprezzamento. La modalità scura, di recente giunta stabilmente, nella versione standard dell’app, ha appena fatto capolino anche in quella “For Business”, adoperata da chi si avvale della messaggistica in verde anche per lavoro, a partire dalla release 2.20.24 che, in sostanza, non porta altre novità all’infuori della summenzionata più scura palette di colori per l’interfaccia applicativa.

Per avvalersi della dark mode in WhatsApp for Business, dopo aver scaricato l’app dal Play Store o da ApkMirror, basta entrare nelle Impostazioni della Chat e tippare la voce Temi: quivi giunti, si potrà scegliere tra l’interfaccia Light, quella Dark, e quella di sistema che, in Android 10, farà scattare il lato oscuro del layout in accordo con quello di sistema, mentre su Android Pie la stessa cosa dovrebbe accadere in accordo con le impostazioni di risparmio energetico.

Infine, dopo il buio, un po’ di colori. Tra qualche ora, il 10 Marzo, l’India celebra l’allegra festa dei colori, Holi e, anche considerando le limitazioni alla stessa a causa del coronavirus, si sono moltiplicati, nel Play Store, le app che offrono pacchetti di adesivi in tema, per una celebrazione di stampo virtuale. Le app in oggetto, in genere denominate “Holi Stickers For WhatsApp”, una volta installate mettono a disposizione vari pacchetti di adesivi celebrativi, molto simpatici e colorati, ognuno caratterizzato dall’indicazione del peso, e dal segno dell’addizione per poter essere aggiunti e usati in WhatsApp.