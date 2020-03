WhatsApp: finalmente ufficiale la dark mode su Android e iOS

Era il lontano 2017 quando si iniziò a parlare della modalità scura su WhatsApp e, nel frattempo, tante altre applicazioni, anche rivali, hanno implementato questa novità che, ad oggi, risulta decisamente tra le più ambite ed apprezzate dagli utenti di ogni software, per computer o smartphone. Nel corso degli anni, Menlo Park ha testato ripetutamente la funzione in oggetto, ponderandone ogni cambiamento sin nel minimo dettaglio ma, nelle scorse ore, l’attesa è finalmente giunta al termine, col rilascio della Dark Mode nella versione stabile di WhatsApp per Android e iOS.

Secondo i tecnici della più popolare applicazione di messaggistica al mondo, il lungo sviluppo della modalità scura di WhatsApp ha seguito due particolari binari, tra cui quello della “leggibilità“, in condizioni di scarsa illuminazione ambientale, in modo da evitare fenomeni di abbagliamento, selezionando colori vicini a quelli predefiniti di sistema, e quello della “gerarchia delle informazioni“, in modo da focalizzare l’attenzione degli utenti sui dati più importanti attraverso un gioco delle tonalità.

Il risultato si è concretizzato in una modalità scura che, più che tendente al nero vero e proprio, che certo avrebbe portato a un maggior risparmio energetico sui device AMOLED, ha preso le forme di un colore tra il grigio scuro ed il blu molto scuro, con scritte in bianco ed accenti, per quel che concerne i sottotitoli ed i selettori, in verde.

Per attivare la modalità scura, o Dark Theme, di WhatsApp, scaricata l’ultima versione dell’app dal relativo app market (o, nel caso di Android, anche dalla repository online di ApkMirror), occorre fare riferimento al sistema operativo del proprio smartphone: su Android 10 e iOS 13 basta attivare la modalità scura di sistema – dalle impostazioni relative allo schermo – perché la stessa si ripercuota automaticamente nel layout di WhatsApp, cambiandone la cromia.

Diversamente, se in possesso di Android 9, occorre settarla manualmente: nella fattispecie, ciò è possibile entrando nelle impostazioni dell’app dai tre puntini in alto a destra e selezionando, alla voce “Tema”, presente in “Chat”, la dicitura “Scuro”.