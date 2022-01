WhatsApp: ritocco per UWP Windows e rumors su nuovo selettore media

Dopo gli ultimi importanti rilasci funzionali, riguardanti iOS e, in generale, il sistema di assistenza del team via chat, la messaggistica istantanea di WhatsApp si è dedicata nuovamente allo sviluppo di future funzionalità. Ad oggi, presso il quartier generale di Menlo Park ne risultano in lavorazione davvero tante, alcune delle quali, come quella delle Community o del trasferimento delle chat, decisamente molto attese.

A queste, però, se ne aggiungono costantemente molte altre, prontamente scoperte e seguite dai segugi del codice applicativo del gruppo WABetaInfo, sempre intenti in qualche sessione di sbobinamento delle stringhe applicative (reverse engineering). Nel corso di nuove operazioni di questo tipo, due sono state le inedite scoperte fatte in merito alla messaggistica di verde vestita, riguardanti in modo salomonico sia le iterazioni mobili che desktop della stessa.

La prima novità relativa a WhatsApp, in quest’avvio di coda settimanale, riguarda la sua versione Android, giunta alla beta 2.22.4.4. Nella release in oggetto, secondo quanto scoperto dai leaker di WABetaInfo, sono stati inseriti riferimenti codicistici a un nuovo selettore multimediale. Quest’ultimo non apparirebbe quando si tratta di condividere foto, video o GIF in una chat ma, diversamente, quando si scatta una foto con la fotocamera in-app dell’applicazione.

In quel caso, per aiutare nella condivisione del materiale multimediale sotto forma di Status o ai propri contatti, apparirebbe un nuovo “media picker” che, dagli screenshot estratti, apparirebbe come suddiviso tra due schede: di queste, una prima elencherebbe GIF, video e foto recenti, mentre l’altra, a fianco, listerebbe tutti gli altri contenuti multimediali, sempre sostanziati da foto, video e GIF animate. Sempre tra le funzionalità in dote al nuovo selettore di media figurerebbe la capacità di selezionare più elementi, cioè foto e video.

Un’altra novità messa in campo da WhatsApp, questa volta in modo palese posto che si tratta di un rilascio con abilitazione già operativa, riguarda la versione UWP (universal windows platform) di WhatsApp che, distribuita nelle scorse ore sul Microsoft Store del sistema operativo Windows, reca il numero di release beta 2.2203.3.0. Quest’ultimo, come già la precedente beta release 2.2201.2, risulta incentrato sul un piccolo adeguamento dell’interfaccia utente. In questo caso, in particolare, è possibile notare una diversa animazione quando si clicca sulla rotellina delle impostazioni, con un’altra ulteriore animazione che, poi, accompagna l’utente nel navigare tra le varie impostazioni dell’app.