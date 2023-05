WhatsApp rilascia a tutti la modifica dei messaggi

Meta, da qualche ora alle prese con una pesante multa da parte delle istituzioni europee per violazione della privacy, ha annunciato una novità che conferisce agli utenti un maggior controllo sulle loro conversazioni in WhatsApp.

Sino a poco tempo fa, era solo possibile eliminare (per se o per tutti) i messaggi, nel caso contenessero qualche errore o fossero stati inviati al destinatario sbagliato. Lo scorso anno il limite entro cui era possibile fare questo è stato portato da 48 a 60 ore. In seguito e di recente, è arrivata la possibilità di lucchettare le conversazioni dietro biometria (impronta o riconoscimento del viso) col mittente e il contenuto del messaggio non visibili nella notifica: le conversazioni in tal modo protette saranno poi visibili in un’apposita sezione dell’applicazione.

Proseguendo nel solco del concedere agli utenti più controllo su quel che si dicono nell’app, WhatsApp, dopo alcuni avvistamenti in beta avvenuti nelle settimane scorse, ha annunciato, sia sul blog ufficiale della piattaforma, che mediante un post sul profilo Facebook del CEO Mark Zuckerberg, che da oggi è in implementazione globale (con prosieguo nelle prossime settimane) per tutti la funzione che permette anche di modificare i messaggi.

Le modifiche, in numero illimitato, saranno però possibili entro 15 minuti dall’invio del messaggio e, in tal modo, sarà possibile correggere refusi di battitura, cambiare idea o aggiungere più contesto a un messaggio. Per farlo, lato mobile basterà tener premuto su un messaggio e, dal menu contestuale che apparirà, sotto “Copia” si potrà intervenire sulla voce “Modifica“.

Il messaggio modificato non presenterà, come su Facebook, una cronologia delle modifiche, ma sarà possibile sapere che è stato “aggiornato” visto che sarà accompagnato nel suo baloon dall’etichetta “modificato” affiancata dall’orario della modifica. Lato desktop / web non si dovrà premere il messaggio selezionato, ma basterà cliccare sulla freccina che accompagna ogni messaggio e si potrà intervenire sulla stessa voce, sempre entro 15 minuti dalla condivisione. Da notare, infine, che i messaggi modificati saranno sempre protetti dalla crittografia end-to-end, e che – secondo WABetaInfo – si potrà modificare il messaggio solo dal dispositivo dal quale lo si è inviato.