WhatsApp: restyling QR per i gruppi. Diverse altre novità in arrivo

WhatsApp, dall’alto dei suoi circa 2 miliardi di utenti diffusi in tutto il mondo, non riposa certo sugli allori, conscia di dover sempre essere al passo con i tempi, pur di mantenersi popolare: proprio per questo motivo, rilasciata una piccola variazione di carattere estetico, ha intrigato i suoi users con l’annuncio delle prossime, imminenti, numerose, novità in arrivo.

Già da tempo, in WhatsApp, risultava possibile aggiungere nuovi utenti ai gruppi semplicemente tramite la condivisione di un codice QR, disponibile nelle impostazioni di gruppo, che andava scansionato, via fotocamera in-app di WhatsApp, da parte dell’utente che voleva aderire al gruppo. Con la messa a disposizione della release 2.20.195.1, WhatsApp Beta per Android presenta un restyling proprio del codice QR in questione.

Molto più corpose, invece, sono le novità, in rilascio nelle prossime settimane, anticipate da WhatsApp stessa attraverso i suoi profili social, mediante un intervento inclusivo di un video illustrativo. Tra le migliorie programmate, le più importanti sono, senza tema di smentita, la modalità scura per WhatsApp Web e per l’app destinata ai computer Windows e macOS, secondo una palette scurita già apprezzata di recente sui device mobili iOS e Android, e l’arrivo di ulteriori pacchetti di stickers animati, in aggiunta a quello già rilasciato.

In più, i feature phone animati dal sistema operativo KaiOS potranno fare la conoscenza degli Status temporanei di WhatsApp che, come le Storie di Instagram, durano solo 24 ore. In ambito sempre funzionale, verrà implementato anche il codice QR quale sistema per aggiungere rapidamente al proprio WhatsApp un nuovo contatto senza doverne inserire prima manualmente il numero di telefono e, infine, verranno messe a regime alcune migliorie per le videochiamate di gruppo.

Queste ultime, già portate a 8 partecipanti, potranno essere avviate, nelle chat con massimo 8 utenti, con la sola pressione di un’apposita icona (senza dover prima avviare la videochiamata per poi aggiungere a uno a uno i partecipanti) e, volendo, sarà possibile focalizzarsi su un solo partecipante, tenendo premuto a lungo sul suo flusso video, perché lo stesso si estenda a schermo intero.