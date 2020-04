WhatsApp: già possibili su iOS le chiamate con 8 partecipanti

A seguito del sopraggiungere dell’emergenza coronavirus, WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea che ha pensionato gli SMS, ha beneficiato di un incremento d’uso che, in un primo momento, ha messo a dura prova la tenuta dei suoi server. La piattaforma, col passare del tempo, ha messo sempre più funzioni a disposizione degli utenti costretti alla quarantena forza e, in ultima istanza, ha provveduto a rendere più inclusive le chiamate.

Nei giorni scorsi, diverse indiscrezioni hanno anticipato l’intenzione di Menlo Park di aumentare il numero dei partecipanti alle chiamate, audio e video, settato a un massimo (partecipante compreso) di 4.

Confermata la notizia dopo che si era proceduto col lancio di Messenger Rooms, Facebook Inc, nelle scorse ore, ha rotto gli indugi e rilasciato, nell’App Store di iOS, la versione 2.20.50 che, oltre a perfezionare alcuni degli elementi visivi per coloro che adoperano iOS 13 (tra cui ora spicca un rinnovato menu delle azioni destinate ai messaggi sopraggiunti), opera proprio nel senso di cui sopra.

Nello specifico, la release numero 2.20.50 di WhatsApp per iOS porta ad 8 il numero massimo degli utenti che possono aderire alle videochiamate o alle chiamate audio, con la necessità – quale requisito precostituito – che tutti adoperino l’ultima release della chat app, potendo però beneficiare, come già avveniva per le “vecchie” chiamate, della tutelante crittografia end-to-end, in ragione della quale solo mittente e destinatario può conoscere il contenuto di un messaggio.

Al momento, non si hanno notizie del rilascio, che comunque non dovrebbe tardare troppo, della medesima novità, riguardante il nuovo limite dei partecipanti alle chiamate, anche su Android: il team di WhatsApp, nel frattempo, e in ogni caso, si è portato avanti e, dagli screenshot diffusi in Rete, risulta aver già adeguato ai nuovi termini le spiegazioni incluse nella pagina di supporto, o FAQ, della chat in verde.