WhatsApp prepara i Canali anche per iOS: prime indiscrezioni

Se Telegram procede a passo spedito a suon di maxi aggiornamenti mensili (qui l’ultimo), WhatsApp è nota per la meticolosità certosina con cui elabora le sue novità prima di rilasciarle. Tra queste vi sarà anche quella dei Canali, a proposito dei quali sono emersi altri dettagli.

Con la beta 2.23.8.6 di WhatsApp beta per Android abbiamo visto come WhatsApp stesse lavorando alla funzione newsletter poi ribattezzata Canali. Si tratta di una funzione di comunicazione pubblica (da qui il fatto che i messaggi ricevuti non siano crittografati come invece per la parte di messaggistica privata) uno a molti, usabile per ricevere informazioni di proprio interesse. Secondo quanto emerso, in favore degli utenti che si avvalgono dei Canali saranno presenti una serie di misure.

Le informazioni e i numeri di telefono di coloro che si uniscono a un canale resteranno anonimi. Non sarà possibile vedere chi si segue, al di là del fatto che sia inserito o meno tra i propri contatti. Gli utenti avranno sempre il controllo su cui seguire: detto altrimenti, visto che i Canali non fanno perno su un social pubblico, non vi saranno grafici sociali o algoritmi che spingano e raccomandino determinati contenuti agli utenti.

In più, i Canali gestiranno gli handle. Questo farà sì che sarà possibile cercarli per nome in WhatsApp e ciò migliorerà la “accessibilità dei canali, rendendo più facile per gli utenti ottenere gli aggiornamenti che preferiscono“. Con l’arrivo della beta per iOS 23.8.0.75, distribuita tramite la versione 23.8.0 (467772781) di TestFlight è emerso che WhatsApp sta sviluppando questa funzione, dei Canali, anche per la sua iterazione dedicata agli iPhone.

Come si può vedere dagli screenshot pubblicati in rete a opera dei leaker di WABetaInfo tale funzione comporterà che la scheda Status sarà ribattezzata in “Aggiornamenti” (Updates) visto che comprenderà anche l’elenco dei Canali (e il Trova Canali, particolarmente utile per chi non ne abbia ancora sottoscritto alcuno). Al momento giova ricordare che i Canali siano ancora in sviluppo e quindi non ancora palesi: arriveranno di certo in uno dei prossimi aggiornamenti, prima in beta e poi via release pubblica.