Telegram si aggiorna con l’ennesima valanga di novità

Puntuale quasi come un orologio svizzero, Telegram ha rilasciato il suo maxi aggiornamento mensile con tante novità, come vedremo anche per coloro che, in quanto possessori di iPhone 14 Pro e Max, godono della Dynamic Island.

Partendo dalle novità principali, è doveroso parlare delle Cartelle Condivisibili. Come noto su Telegram si possono creare (da Impostazioni, Cartelle chat) delle cartelle che raggruppano varie conversazioni. Ordunque, con la novità odierna è possibile creare un collegamento d’invito (con un nome unico) a tale cartella, includendovi chat selezionate di cui si è admin ma anche pubbliche, tal che il destinatario del link con un solo tocco, aggiungendo la Cartella di chat ricevuta, si unirà alle relative conversazioni (potendo anche scegliere le conversazioni che più gli interessano nel caso non le voglia tutte in blocco).

In questo contesto va da sé che aggiungendo alla cartella delle nuove chat e aggiornando il relativo link d’invito, al destinatario dello stesso arriverà una notifica per unirsi alle novità.

Dalle foto in memoria si potranno generare combinazioni di colori e sfondi (“Custom Wallpapers“) da impostare per specifiche chat al cui interno apparirà un messaggio secondo con quale si avvertirà l’interlocutore del fatto che potrà adottare in chat lo stesso sfondo. Uno degli elementi più interessanti di Telegram sono i suoi bot, che hanno appena ricevuto un aggiornamento.

Nello specifico, i bot, che ora possono anche usare username collezionabili, diventano capaci di recare un collegamento diretto a web app che, aperte all’interno di un gruppo, permettono anche di operare in multi-player o di collaborare. Proprio in relazione ai gruppi arrivano altre migliorie. In quelli con meno di 100 partecipanti e con topic attivi le conferme di lettura dei nostri messaggi palesano anche l’orario di lettura: inoltre, è possibile anche creare prima i gruppi, e aggiungere i membri solo in seguito, potendosi così prendere del tempo per fissare dei messaggi e per configurare i permessi.

La funzione “Invia quando in linea” è molto utile ma da oggi è possibile usarla con maggior celerità, visto che nelle chat con l’ultimo orario d’accesso è sufficiente esercitare la pressione sul tasto Invia. Tra gli allegati è stato introdotto uno scorrimento rapido che va a “velocità supersonica“.

Tempo fa il fondatore di Telegram, Pavel Durov ha varato la piattaforma crypto, basata su TON (The Open Network), Fragment che per molto tempo ha permesso di comprare i nomi degli utenti e che, ora, permetterà anche di comprare per sé e altri l’abbonamento a Telegram Premium. Infine, gli utenti di iPhone 14 Pro e 14 Max noteranno che la foto del profilo ha un’animazione che prevede la fusione e la separazione con la Dynamic Island nel mentre si scorre la pagina info o il profilo stesso.