WhatsApp: nuovi adesivi e splash screen, rumors su backup online e restyling

Oltre alle novità sul nuovo Archivio e sulla fruizione accelerata delle note audio, WhatsApp, celeberrima applicazione di messaggistica istantanea, è anche al lavoro su varie novità relative al design (sfondo delle icone dei contatti) ed alla crittografia del backup online: nel frattempo, però, il relativo team di programmatori non ha mancato di distribuire alcune piccole migliorie, sia per la versione mobile che per quella web based.

Secondo quanto scoperto dai leaker di WabetaInfo analizzando una versione beta di WhatsApp per Android, a Menlo Park i programmatori della piattaforma di messaggistica di verde vestita sarebbero ancora al lavoro sulla crittografia del backup online depositato su Google Drive: rispetto a quanto emerso a inizio mese, ora sarebbe in lavorazione un sistema per recuperare e procedere a visualizzare la chiave crittografica da 64 caratteri.

Procedendo nel reverse engineering della medesima beta, scaricabile da ApkMirror pur senza aderire al gruppo degli insider sul Play Store, gli esperti hanno riscontrato anche un piccolo cambiamento cromatico per lo sfondo dell’immagine di default che i contatti adottano quando non caricano una propria immagine quale avatar: lo stadio attuale dei lavori prevederebbe la variazione ad un grigio più chiaro, rispetto al più scuro gray precedente.

Dalla testata indiana Hindustantimes, invece, si apprende di un restyling per lo splash screen della versione web based di WhatsApp che, nell’update 2.2119.6, comprenderebbe la scritta WhatsApp, il relativo logo, oltre alla etichetta “end-to-end encrypted“, in modo da ribadire per l’ennesima volta che le conversazioni private sono protette da punto a punto, e quindi inaccessibili sia alla piattaforma che nel caso di un attacco man-in-the-middle.

Infine, dopo i 6 pacchetti di adesivi erogati nelle scorse settimane, WhatsApp ne ha messo a disposizione un altro, già scaricabile dagli utenti Android e iOS: si tratta, con un peso di appena 1.8 MB, del pacchetto intitolato “Share Asian Love“.