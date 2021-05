WhatsApp: nuovi adesivi e micropagamenti tra utenti

Anche nel mese di Aprile tra le 4/5 app non videoludiche più scaricate sia in generale che negli store applicativi di iOS e Android, WhatsApp, che ha anche rilasciato 6 nuovi pacchetti di adesivi, ha ufficializzato l’implementazione dei micropagamenti di Facebook Pay in Brasile e India.

Dopo un lungo tira e molla (specie in Brasile, con la locale Banca Centrale), WhatsApp, tramite il CEO Will Cathcart e le proprie Faq, ha comunicato la possibilità di effettuare piccoli pagamenti su alcuni device in Brasile (e India). Il sistema, per ora, prevede solo l’invio di denaro tra privati, e non ancora l’invio di pagamenti verso le aziende, che arriverà in seguito: in compenso, non sono contemplate commissioni da parte degli utenti per le transazioni operate.

Per avvalersi della novità (prossimamente data come in arrivo anche in Messico, Spagna e UK), che consente massimo 20 transazioni al giorno (1.000 real massimi per transazione, 5.000 al mese), è necessario ad oggi avere un numero di telefono brasiliano e registrare, su Facebook Pay, il proprio nome e cognome, i dati di una carta di debito, prepagata, combinata, emessa da un paniere di 9 istituti bancari autorizzati (niente carta di credito, per ora), e registrare una password di sei cifre.

A quel punto, in una conversazione basterà cercare l’icona dell’allegato, e scegliere la voce “Pagamento”: da qui, si potrà indicare il valore da trasferire, confermare (anche via impronta o volto) la password registrata, e premere Invio, col destinatario che visualizzerà in chat una sorta di voucher da parte del mittente.

Infine, WhatsApp ha messo a disposizione 6 nuovi pacchetti di adesivi, Egg And Chup, Betakkuma 2, Realistic Rabbit, A Burdensome Pigeon Named Eagle, Square Cheese’s Daily Life, e Woman Cactus, accessibili sia via link diretti reperibili su internet, che mediante lo sticker store in-app (ove occupano i primi posti, con tanto di etichetta “nuovo”). Una volta scelto il pacchetto preferito, via freccina verso il basso, dopo qualche istante sarà possibile reperirlo nella sezione “i miei sticker”.