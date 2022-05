WhatsApp: nuove didascalie su iOS, anelli per segnalare aggiornamenti di stato

Ascolta questo articolo

Quasi a cadenza giornaliera, WhatsApp rilascia nuovi aggiornamenti che, se non forniscono nuove migliorie in roll-out, come appena accaduto su iOS, quasi sempre permettono di dare una sbirciatina su ciò a cui si stanno dedicando i programmatori della piattaforma, che, infatti, stanno lavorando anche a un miglior modo per evidenziare i nuovi aggiornamenti di Stato.

Come noto, con la beta 2.22.10.6 di WhatsApp per Android, Menlo Park ha messo a disposizione di alcuni utenti una revisione delle didascalie, che appare quando si invia una foto o un video, che include anche un sistema per aggiungere più destinatari o per cambiarli prima dell’invio, con anche la possibilità di usare il medium come aggiornamento di Stato. Il motivo di tal cambiamento risiede probabilmente nel fatto che presto la scheda fotocamera, dalla quale era possibile fare queste cose, sarà sostituita da quella dedicata alle Community.

Con l’arrivo della release beta 22.10.0.71, distribuita da WhatsApp per iOS mediante il programma TestFlight, la medesima rivisitazione arriva anche in favore di alcuni utenti degli iPhone: inoltre, nella medesima beta arriva anche il restyling per l’interfaccia di quando si cambia il pubblico dei propri aggiornamenti di Status sebbene, vien fatto notare, per cambiarlo definitivamente, occorrerà pur sempre passare dalle impostazioni della privacy relative agli Status (in sostanza, le Storie di WhatsApp).

Su Instagram, da tempo Meta ha introdotto una funzione per la quale, se un utente pubblica una nuova Storia, un anello colorato ne contorna l’immagine del profilo sia che il nome appaia nel feed, sia che lo stesso appaia nella messaggistica diretta. Qualcosa di simile potrebbe arrivare anche su WhatsApp.

A darne notizia, anche in questo caso, sono i leaker di WABetaInfo che, analizzando una versione di WhatsApp Desktop (ma la novità riguarderà anche le iterazioni mobili), ha scoperto come sia in preparazione un ancora non palese anello luminoso, di colore verde, attorno alle immagini dei profili nell’elenco delle chat. In questo caso, toccando tali cerchi, si verrà portati direttamente all’aggiornamento di Stato che ancora non si era visualizzato.