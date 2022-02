WhatsApp: novità per note audio su iOS e per le emoji nella UWP

Perennemente in gara con la rivale russa Telegram a chi innova di più l’esperienza d’uso per i propri utenti, la messaggistica istantanea di WhatsApp ha diramato due nuove release, tra cui una stabile per iOS e una beta per l’iterazione UWP, con diverse migliorie al seguito nell’una e nell’altra.

Il primo importante aggiornamento in quota WhatsApp si è avuto nelle scorse ore in merito a iOS, per il cui sistema operativo il gruppo di Menlo Park ha distribuito la nuova release 22.4.75. Quest’ultima, da non confondersi con la release beta per iOS rilasciata via TestFlight l’11 Febbraio con alcune tracce nascoste relative alle future Community, può essere invece scaricata comodamente dall’App Store, essendo una versione del tutto stabile.

Al suo interno, il gruppo di programmatori agli ordini del CEO Will Cathcart hanno inserito una funzionalità molto utile, relativa ai messaggi vocali, per i quali in precedenza era arrivata la funzione che permetteva di metterli in pausa per riascoltarli, per poi riprendere a registrarli: nell’update odierno, invece, arriva la facoltà di continuare a riprodurli in background nel mentre, magari, ci si sposta in un’altra chat, in ragione dell’implementazione del famoso player “globale” di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi.

Anche gli utenti di WhatsApp beta in versione UWP (Universal Windows Platform), scaricabile come noto dal Microsoft Store e disponibile tanto per Windows 10 quanto per l’attuale Windows 11), hanno ottenuto la loro dose di novità, a pochi giorni dal rilascio della modalità scura, grazie alla nuova release 2.2206.1.0.

Quest’ultima mette a disposizione un diverso modo, più intuitivo e celere, già apprezzato nella versione per Desktop / Web, per trovare al volo le emoji più adatta da usare. Nello specifico, il tutto avviene semplicemente digitando i due punti davanti alla parola (vanno bene anche le iniziali) dell’emoji che si cerca, con la conseguenza che, ad esempio, digitando :hel, il sistema di WhatsApp andrà a visualizzare – in un carosello su form testuale – l’elenco di tutte le emoji in tema con le parole hello o help (quindi si visualizzerà l’SOS, il saluto, l’elisoccorso, etc).