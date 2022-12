WhatsApp: novità per le Community e la ricerca dei gruppi recenti

Ascolta questo articolo

Dopo essersi messa al lavoro su una funzione che auto-cancellerà i messaggi una volta che siano stati visualizzati (un po’ come già avviene per i media, foto e video, scambiati in modalità “visualizza una volta”), WhatsApp ha rilasciato una piccola miglioria per la versione Desktop e ha cominciato a sviluppare una nuova opportunità per le ancora poco diffuse Community.

La prima novità riguarda le Community che, come noto, federano diversi sotto-gruppi, uno dei quali, quello degli annunci, permette ai soli moderatori di inoltrare dei messaggi, in genere di carattere informativo sulle prossime novità. Come prassi, l’elenco degli utenti che partecipano al gruppo degli annunci è privato e, per lo stesso motivo, non è possibile reagire ai messaggi in questo gruppo, perché rivelerebbero il numero di telefono del mittente.

Nelle scorse ore, però, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto come sia in sviluppo la funzione che permetterà ciò: in quel caso, un banner permanente nel gruppo di annunci avviserà della necessità di aggiornare la propria applicazione, visto che nel frattempo la piattaforma sta lavorando per evitare che la reazione sia collegata al numero di telefono dell’utente, che verrà mascherato nei gruppi di annunci.

Passando alla seconda novità in salsa messaggistica, si ha a che fare con i gruppi e la versione Desktop di WhatsApp. La piattaforma in passato aveva rilasciato alcuni filtri, per contatti, non contatti e gruppi, ma solo in favore degli utenti aziendali. Un filtro simile per i gruppi è stato rilasciato ora anche ad alcuni utenti normali della release 2.2245.9 per Desktop, che ora potranno cercare i gruppi recenti che abbiano in comune con un utente specifico.

A tale feature, utile nel caso si sia iscritti a molti gruppi, si accede “direttamente all’interno dell’elenco della chat“: quivi giunti, basterà inserire il nome del contatto in questione nella barra di ricerca.