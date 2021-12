WhatsApp: novità iOS, correzione sincronizzazione chat, rumors Community

Nelle stesse ore in cui Telegram presentava un maxi update, la messaggistica di WhatsApp ha incominciato a concretizzare alcuni annunci in tema privacy, senza trascurare una curiosa correzione a un bug riscontrato a proposito dei dispositivi collegati.

Dopo l’annuncio fatto da Zuckerberg, con l’arrivo della release stabile 2.21.240 per iOS, WhatsApp (anche Business) ha effettivamente messo a disposizione dei suoi utenti maggiori possibilità di scelta per i messaggi effimeri, con anche le opzioni da 24 ore e 90 giorni, oltre a quella già esistente dei 7 giorni. Di concerto a ciò, la nuova release mette a regime anche il timer di default per i messaggi, ovvero la funzione che permette di far partire nuove chat con già attivata la funzione dei messaggi che auto scompaiono dopo un certo lasso di tempo.

Sempre dai leaker di WABetaInfo è arrivato l’avviso di un curioso episodio, confermato da diversi utenti che si sono visti disconnettere da WhatsApp i dispositivi a esso connessi. A quanto pare, la piattaforma ha scoperto un errore nella sincronizzazione della chat, tal che le conversazioni e i media in esse condivisi potevano apparire in modo differente tra un dispositivo e l’altro, pur se questi erano connessi allo stesso account WhatsApp di riferimento.

Onde prevenire questo problema, ad alcuni utenti di WhatsApp per Android e iOS è stata effettuata la disconnessione automatica sui dispositivi collegati: per appurare se si è stati coinvolti nella misura, è sufficiente recarsi nella sezione del menu contestuale che si apre dall’icona dei tre puntini in alto a destra nella home dell’app.

Quivi giunti, la voce “Dispositivi collegati” apre una finestra nella quale potrebbe apparire – in alto – la dicitura “I tuoi dispositivi sono stati disconnessi a causa di un problema imprevisto. Ricollega i tuoi dispositivi“. A quel punto, senza troppi problemi, l’utente non dovrà far altro che riconnettere i dispositivi sconnessi, ad esempio il PC, scansionando il codice QR visualizzato dall’app desktop di WhatsApp o da WhatsApp per Web.

Infine, i rumors. La solerte attività dei leakers di WABetaInfo ha provveduto anche a questi portando alla scoperta, grazie all’analisi della beta 2.21.25.17 di WhatsApp per Android, di nuove tracce che spiegano un po’ il funzionamento delle future Community.

Nello specifico, si è desunto che quando un admin legherà vari gruppi in una Com, gli iscritti di un gruppo potranno vedere il contenuto di tutti i gruppi in essa federati: lasciando la Community, di conseguenza non si potranno più visionare i relativi gruppi collegati. Nel caso dei gruppi invece, qualora uno venga scollegato dalla Com federante, non sarà più accessibile tramite la stessa.