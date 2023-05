WhatsApp: novità all’interfaccia e per la scelta del nome utente

WhatsApp, nel mentre ha rilasciato una novità nell’ultima beta per Android ha, nel contempo, pure distribuito una nuova beta per iOS senza migliorie apparenti, ma con in serbo un nuovo step di avanzamento per l’atteso restyling dell’interfaccia.

Con la versione beta per iOS 23.7.0.74 abbiamo visto come WhatsApp stesse lavorando a un restyling per varie sezioni dell’app: all’inizio si è appurato che si prevedeva di introdurre dei margini lungo i bordi e degli angoli arrotondati. Oggi, con la beta 2.23.10.76 per iOS ottenuta mediante TestFlight (build 23.10.0) si è scoperto altro. In passato WhatsApp aveva diverse sezioni con effetto traslucido e, tuttavia, a un certo punto ha rimosso quest’effetto.

Ora a quanto pare, per dare un aspetto più moderno e accattivante all’app nella sua versione iOS, è stato di nuovo concepito l’effetto traslucido, che appare applicato alla barra delle schede: quest’ultima ora ne è sprovvista e anche installando le release più recenti non si noterà la miglioria, in quanto parte di un restyling come detto ancora in fase di sviluppo.

Un’altra miglioria riguarda invece Android. Con le beta 2.23.10.6 e 2.23.11.6, abbiamo visto una cosa interessante, ovvero la concessione ad alcuni beta tester, in numero sempre crescente, di un’interfaccia ottimizzata nella fattispecie di una nuova barra di navigazione in basso: orbene, con la nuova beta 2.23.11.11, accessibile dal Play Store (se iscritti alla pagina dei beta tester, o altrimenti da ApkMirror) si è potuto apprezzare il rilascio di un’altra ottimizzazione dell’interfaccia.

Quest’ultima riguarda in particolar modo le impostazioni di gruppo: ora non si deve più selezionare un’opzione e attendere l’apertura di una finestra dedicata in cui fare la scelta, ma a fianco delle varie opzioni ci sono i selettori, che è sufficiente spostare al volo, risparmiando tempo. Un’altra novità di questo restyling è la comparsa dell’opzione con cui gli amministratori dei gruppi possono stabilire chi possa aggiungere utenti al gruppo.

Sempre restando in tema di Android, WhatsApp ha poi distribuito la successiva beta 2.23.11.15 che, nei meandri del codice, ha rivelato agli analisti di WABetaInfo come, presso Menlo Park, sia in preparazione una funzione, a oggi mancante, che permetterà agli utenti di scegliersi un nome utente univoco. In tal modo sarà possibile aggiungere un utente senza conoscerne il numero di telefono, ma semplicemente facendo uso dello username: quest’ultimo potrà essere scelto in Impostazioni > Profilo di WhatsApp. Ovviamente, per ora si tratta di una funzione in sviluppo ancora non visibile in superficie, per la quale occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.