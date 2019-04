WhatsApp: no agli inviti selvaggi ai gruppi anche nello spin-off Business, e sbarco sul bananaphone Nokia 8110 4G

WhatsApp, col tempo sdoppiatosi anche in una versione “Business” di recente impreziosita con una nuova gestione dei gruppi per meglio ottemperare alle esigenze delle imprese di poter rimanere in contatto con i propri clienti, continua ad espandere il suo raggio d’azione, sbarcando finalmente sui Nokia 8110 4G di tutto il mondo.

Qualche tempo fa, era il Febbraio del 2018, in occasione del penultimo MWC di Barcellona, HMD Global presentò una versione moderna del Nokia 8110, visto anche nello sci-fi Matrix, universalmente noto tra i fan come “banana phone”, per la sua forma allungata nel momento in cui se ne scopriva la tastiera fisica sottostante al display.

Animato dal processore Snapdragon 205, quel feature phone era coordinato dal sistema operativo KaiOS, una versione modificata di “Boot 2 Gecko”, a sua volta nato sulle ceneri del defunto Firefox OS (a base Linux) e, in virtù di ciò, disponeva di uno store, il KaiStore, da quale poter prelevare le app di cui si aveva bisogno.

Tra queste, a inizio Aprile, in India, sono apparse Facebook e WhatsApp che, ora, sono a disposizione anche degli utenti globali dello smartphone, grazie al rilascio – per lo stesso – del firmware 15.00.17.03, dal peso di appena 38 MB: nella fattispecie, il nuovo update non porta con sé la pre-installazione delle app menzionate, tra cui la nota messaggistica in verde, ma offre la possibilità di scaricarla, come accennato, dallo store dello smartphone.

Intanto, un’altra novità arriva a beneficio degli utenti di WhatsApp, e coinvolge quelli che ne usano (anche) lo spin-off Business: questi ultimi, infatti, stanno ricevendo l’attivazione progressiva di una feature già apparsa, settimane fa, nell’app standard, inerente alla facoltà di inibire gli inviti selvaggi ai gruppi, scegliendo da chi farsi invitare (nessuno, solo i propri contatti, tutti), magari restringendo la ricezione degli inviti a quelli validi per tre giorni (o 72 ore).