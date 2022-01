WhatsApp: miglioria per gli utenti Business, nuove beta per gli utenti standard

Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito due nuove beta, di cui una per iOS e una per Android, al cui interno sarebbero presenti alcune novità, non palesi al pubblico, in quanto ancora in sviluppo. Non è mancato, infine, anche il roll-out di una piccola miglioria in favore degli account business.

La prima beta distribuita da WhatsApp ha riguardato iOS, con l’hub sperimentale TestFlight che ha visto la messa a disposizione della release beta 2.22.1.72. Al suo interno, al netto dei consueti miglioramenti prestazionali, i leaker di WABetaInfo hanno scorto le tracce di un’importante modifica nell’interfaccia. Ad oggi, la finestra che elenca le chat è piuttosto popolata e Menlo Park da tempo sta pensando di potarla di alcuni elementi, per renderla più minimale e ordinata: i candidati a sloggiare da tale finestra sono le voci “Broadcasts” che fa da accesso all’elenco delle liste di trasmissione, e “Nuovo Gruppo“.

Per la creazione dei nuovi gruppi, la sparizione della riga in oggetto non sarà un problema, dacché si possono creare nuovi accorpamenti di utenti anche rivolgendosi all’icona, posta in alto a destra, per creare nuove chat: diverso è il caso dei Broadcasts, per il cui accesso la voce andrà spostata in qualche altra parte dell’app che, secondo i desiderata dei programmatori della messaggistica, potrebbe coincidere anche in questo caso con il pulsante delegato all’avvio delle nuove chat, sito nell’angolo alto di destra.

Come noto, da qualche tempo WhatsApp è al lavoro sulla futura funzione delle Community. Nelle passate settimane, con la beta release 2.22.1.1 per iOS, si era notato che federando i gruppi nelle Community, sarebbe apparso automaticamente il gruppo Annunci.

La stessa cosa è stata appena notata anche nell’ultima beta messa a disposizione per Android, su ApkMirror e Play Store, recante il numero 2.22.2.10: anche in questo caso non è ben chiaro quale sia l’uso di questo gruppo, con WABetaInfo che ha fatto due ipotesi in tal senso, spiegando che Annunci potrebbe essere un gruppo dove, ad eccezione degli admin, tutti gli altri utenti avrebbero accesso in modalità sola lettura, o un gruppo dove gli admin pubblicano degli avvisi, che automaticamente vengono poi istradati ai gruppi federati nelle Com.

Infine, WhatsApp, che da poco si è cimentata nella ricerca in-app di attività nei paraggi da parte degli utenti, ha distribuito una miglioria per WhatsApp Business Beta per Android e iOS che offre agli utenti aziendali la possibilità di cercare i messaggi e le chat anche in base a nuovi criteri avanzati, sostanziati nelle opzioni “contatti“, “non contatti” e “non letti“, con anche la possibilità di combinare più parametri, magari per cercare solo i documenti condivisi dai contatti.