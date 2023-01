WhatsApp: in test le nuove scorciatoie per bloccare i contatti

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane si è spesso parlato a proposito di alcune interessanti funzionalità in sviluppo a proposito di WhatsApp che, a poco a poco, sta cominciando a rilasciare quanto sperimentato, come già accaduto a proposito degli aggiornamenti di stato in forma di note vocali. Il trend dei rilasci, però, non si è certo esaurito qui.

Trattando delle beta 2.23.2.4 di WhatsApp per Android, i leaker di WABetaInfo notiziarono di una funzione in sviluppo, che avrebbe semplificato il blocco dei contatti, aggiungendo una prima scorciatoia aggiuntiva nell’elenco delle chat. La successiva beta 2.23.2.5 aveva permesso poi di scoprire come fosse in programma di aggiungere anche un’altra scorciatoia per bloccare i contatti. I sempre attenti feature tracker di WABetaInfo hanno fatto una scoperta a proposito di tali scorciatoie, anche col rilascio della beta 2.23.2.10 di WhatsApp per Android, scaricabile da ApkMirror o dal Play Store se iscritti alla pagina dei tester.

Nello specifico, è emerso che con tale release è partita la distribuzione, in favore di alcuni beta tester (assieme ad altri che usano le beta 2.23.2.8 e 2.23.2.9), proprio delle succitate scorciatoie.

La prima, che aiuterà a bloccare i contatti senza aprire le chat, è collocata, all’interno dell’elenco delle chat, tra le opzioni che appaiono tenendo premuta una chat in particolare: la voce “Blocca” in questo caso si trova in fondo, dopo “Seleziona tutte”. Va segnalato che, in alcuni frangenti tale opzione potrebbe anche fare la sua comparsa nell’intestazione dell’applicazione. Un altro elemento da notare in merito a questa scorciatoia è che, per il momento, essa non consente di bloccare più contatti assieme.

Come già detto in passato, la seconda scorciatoia fa la sua comparsa, in alcuni casi particolari, ad esempio quando si ricevono messaggi da persone sconosciute, all’interno delle notifiche stesse. Nel caso tali accessi aggiuntivi al blocco dei contatti non apparissero nella propria app, occorrerà attenere che avvengano altre attivazioni nei prossimi giorni.