WhatsApp: avvistata una nuova modalità per bloccare i contatti

Il miglioramento dell’esperienza d’uso passa sia per l’implementazione di utility, che tramite l’adozione di strumenti che migliorino la sicurezza di una piattaforma: WhatsApp, con le nuove beta, si è occupato proprio di questi campi, portando anche su iOS un’utile funzione, e mettendo in sviluppo a partire da Android una nuova misura di sicurezza.

Di recente, con la beta 2.22.25.11 di WhatsApp beta per Android è emerso come ad alcuni beta tester fosse stata concessa una nuova scorciatoia per i messaggi che scompaiono. Con l’arrivo via TestFlight della beta 23.1.0.74 per iOS la stessa novità è stata concessa anche agli utenti iOS. Questi ultimi, quindi, troveranno una nuova scorciatoia per attivare le conversazioni a tempo, senza dover andare nella sezione della privacy, ma potendo operare direttamente nella sezione Spazio e Dati, alla voce “Gestisci spazio, nella parte centrale, laddove si parla di Tools to save space, strumenti per risparmiare spazio.

Dopo tale novità, che permetterà anche agli utenti degli iPhone di eliminare in automatico i media scambiati nelle conversazioni, WhatsApp è tornata a occuparsi anche della sua versione per Android.

Attraverso ApkMirror e il Play Store di Android (se iscritti alla pagina dei tester), è infatti possibile procurarsi la nuova beta 2.23.2.5 per il robottino verde, nel cui codice si annida una futura funzionalità che offrirà un’opzione in più per bloccare i contatti, dopo quella che, scovata nella beta 2.23.2.4, permetterà di farlo direttamente dall’elenco delle chat. Nella nuova beta, una ulteriore scorciatoia per bloccare i contatti è stata ravvisata direttamente nelle notifiche.

Onde evitare però che nel rispondere ai contatti fidati la sia attivi accidentalmente, WhatsApp farà sì che la nuova scorciatoia di blocco dei contatti si attivi solo quando si riceveranno messaggi da contatti sconosciuti e non fidati. Ovviamente, in quanto funzione in sviluppo, la stessa non è ancora visibile.