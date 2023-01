WhatsApp: testo riconosciuto nelle immagini, blocco contatti in elenco chat

Ascolta questo articolo

Sempre tesa a migliorare l’esperienza utente della propria piattaforma per risultare più utile ai propri adopters, WhatsApp ha appena messo in distribuzione una piccola miglioria su iOS, ma ha anche avviato lo sviluppo di una pratica funzionalità scoperta nella sua ultima beta per Android.

La prima novità di WhatsApp riguarda iOS e una funzione che è in distribuzione ad alcuni beta tester. Menlo Park ha messo a disposizione, via TestFlight, la nuova beta 2.23.1.73 per iOS che utilizza l’SDK del sistema operativo iOS 16 e, in ragione di ciò, può sfruttarne le funzionalità, come nel caso appunto del riconoscimento del testo nelle immagini. Per appurare se tale funzione è stata sbloccata sul proprio account, si può procedere con un esperimento “empirico”, aprendo un’immagine di cui si sa che contenga del testo.

A quel punto, se in basso a destra compare il classico riguardo delle righe tra parentesi quadre che indica il riconoscimento del testo, vuol dire che si in grado di riconoscere il testo nelle immagini scambiate nelle conversazioni, potendolo copiare (copy all) e riusare. Diversamente, occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti visto che sono attese altre attivazioni in merito in futuro. I leaker di WABetaInfo precisano a proposito di questa funzione che, in quanto basata sull’SDK di iOS 16, non è presente disponendo di una versione precedente del sistema operativo.

Sempre i feature tracker di WABetaInfo hanno portato alla ribalta la seconda notizia in merito a WhatsApp, anche se in questo caso si tratta di una funzionalità in sviluppo scoperta nella beta 2.23.2.4 per Android. A quanto pare, i tecnici della messaggistica sarebbero al lavoro su una scorciatoia che permetterà di bloccare un contatto all’interno dell’elenco delle chat, senza dover prima aprire la conversazione, semplicemente usando un’opzione che verrà inserita nel menu che compare quando si tiene premuto su una chat.

A oggi, precisano gli insider, non è ancora prevista la possibilità di bloccare più contatti assieme all’interno dell’elenco delle chat, ma non è escluso che la cosa sia implementata in futuro, data la natura in divenire della funzionalità succitata.