WhatsApp: in sviluppo una miglioria per le Community su iOS e un restyling su MacOS

Il ritmo forsennato con cui WhatsApp cambia se stessa non conosce tregua e mette assieme tanti piccoli cambiamenti con cui rivoluzionare l’esperienza utente, come dimostrato dalle ultime novità in preparazione e / o in sviluppo per questa piattaforma che nelle scorse ore ha già avviato il programma beta per la sua versione web based e messo in cantiere un’utile miglioria per gli amministratori dei gruppi.

Quando si è parlato della beta 2.23.9.17 per Android, abbiamo appurato come quest’aggiornamento abbia portato in dote ad alcuni tester la funzione che organizza al meglio i gruppi, facilitando la navigazione tra gli stessi nell’elenco delle chat. Per ora non si hanno avvisaglie di tale novità su iOS con la relativa versione che, però, è stata “risarcita” con qualcosa di simile, che riguarda però le famose Community che, come noto, sono formate da diversi sotto gruppi.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito la beta 2.23.9.76 su TestFlight in release 23.9.0 (472124878). In ragione di quest’aggiornamento è partito lo sviluppo di una funzione non ancora visibile che pone nella scheda delle chat, in alto, un carosello di tutte le Community, sia di quelle che si gestisce che di quelle di cui si fa parte in quanto comune iscritto.

Grazie a questo sistema, in futuro, quando si seleziona una delle Community, apparirà sotto l’elenco dei relativi sotto gruppi con gli altri gruppi, che non appartengono alla Community selezionata, che non saranno visibili. Parimenti, oltre l’icona delle Community, apparirà un badge blu ogni volta che si riceverà un messaggio da un particolare gruppo che appartiene a una Community, all’insegna di un cambiamento funzionale che dovrebbe assicurare maggior “controllo sui messaggi ricevuti dalle community“.

Al momento, come accennato, tale funzionalità non è ancora visibile e quindi occorrerà attendere del tempo per vederla esordire in uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp, verosimilmente beta, per iOS.

La ventata di cambiamenti che riguarda Apple si è concretizzata anche in un ulteriore restyling dell’interfaccia di WhatsApp per macOS che già in precedenza aveva ricevuto un rifacimento alla barra laterale. Ora l’intestazione appare più grande, è stata rimossa la barra del titolo e molte icone sono state allineate maggiormente allo stile di macOS. Non manca anche il cambio del colore dominante, presente anche in molti pulsanti, che ora è il verde. I cambiamenti in questione sono disponibili scaricando l’ultima beta per macOS da TestFlight, dal sito ufficiale e anche nell’app stabile.