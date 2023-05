WhatsApp: revisione admin in sviluppo per Android, opzione beta della versione web

WhatsApp, la più popolare applicazione di messaggistica al mondo, prosegue il suo processo di innovazione, a volte con piccoli rilasci funzionali, a volte mettendo in sviluppo future migliorie, senza trascurare alcune delle sue iterazioni.

La prima novità, ancora in sviluppo, è emersa all’interno della beta 2.23.10.8 di WhatsApp per Android e riguarda una funzione che consentirà agli amministratori di gestire meglio i gruppi, potendo controllare quel che in essi viene condiviso, in modo da mantenere il gruppo come spazio sicuro per tutti. Nello specifico si tratta di un’opzione, “revisione admin“, che gli amministratori, e solo loro, troveranno all’interno delle impostazioni del gruppo che, se attivata, permetterà agli appartenenti di un gruppo di segnalare un messaggio all’attenzione dell’admin perché lo esamini, all’interno di una sezione che vedrà all’interno delle informazioni di gruppo, in modo da poterlo eliminare per tutti nel caso ritenga sia inopportuno o violi le regole del gruppo.

Per ora, tale funzionalità è ancora in sviluppo e non è quindi visibile ad alcuno, anche correndo a installare la beta 2.23.10.8 dal Play Store se iscritti alla pagina dei tester, o dall’archivio online di ApkMirror.

WhatsApp sta progressivamente dismettendo la versione Desktop su base Electron per passare a quella nativa per Windows scaricabile dal Microsoft Store. Quest’ultima non ha ancora tutte le funzioni della versione che sarà abbandonata, ora contraddistinta da un’icona diventata grigia e quindi gli utenti possono usare la versione web che, sino a poco tempo fa, non aveva però una versione beta per sperimentare nuove funzioni. Il passato è d’obbligo perché da qualche ora WhatsApp sta distribuendo ad alcuni tester una funzione che permette ciò, fornendo poi anche dei feedback via “Contattaci”.

Per provare le beta di WhatsApp web basta portarsi nelle impostazioni, in Aiuto, e in fondo scegliere “Usa la versione beta“. Al momento la novità in oggetto risulta palese, ma concessa solo a pochi beta tester nell’ambito di una distribuzione che appare comunque già piuttosto ampia.