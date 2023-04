WhatsApp: novità per Community e media inoltrati

Avevamo lasciato WhatsApp con la beta 2.23.9.16 per Android che offriva l’opzione per rispondere con un messaggio quando si rifiutava una chiamata in-app. Da allora lo sviluppo dell’app è proseguito e ha portato all’esordio di altre novità.

Restando nel panorama di Android, è arrivata la release 2.23.9.17 nel Play Store e su ApkMirror e con essa è incominciata la distribuzione di un sistema di organizzazione migliorato per le Community. In cosa consiste è presto detto. Nell’elenco delle chat, la cella della Community può essere espansa e il tal modo rivela tutti i sottogruppi che ne fanno parte, con evidenti utilità. In primis, in tema di organizzazione dello spazio, visto che una cella viene espansa solo quando si desidera conoscere i sottogruppi di una certa Community.

In più, potrebbero esserci più gruppi col medesimo nome ma appartenenti a Community diverse. In quel caso, in precedenza si generava confusione, dacché “non erano raggruppati sotto la stessa comunità all’interno dell’elenco chat, specialmente quando non avevano un’icona di gruppo“. Allora, una funzione come quella attuale che aiuta a navigare nei sottogruppi delle Community era presente nell’intestazione delle conversazioni mentre ora anche all’interno delle chat i sottogruppi sono elencati nelle rispettive Comunità.

Dopo tante beta, una novità che arriva in forma stabile. Ricorderemo senz’altro la beta iOS 23.8.0.74 in occasione della quale ad alcuni tester via TestFlight venne concessa la possibilità di rimuovere la didascalia originale ai media inoltrati, mettendo al suo posto un messaggio aggiuntivo, e autonomo, di contestualizzazione.

Nelle scorse ore WhatsApp ha distribuito sull’App Store di iOS una nuova release, la versione stabile 23.8.75 che, ed è questa la grande notizia, porta all’esordio per tutti, come confermato anche dal changelog ufficiale, la novità di cui sopra che, quindi, può essere usata anche da coloro che non sperimentano app (magari per paura di qualche non infrequente bug) e si attengono costantemente solo ai rilasci ufficiali che avvengono nell’app market di Apple per dispositivi mobili.