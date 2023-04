La celebre applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha da poco rilasciato una novità che riguarda la privacy, con la release 2.23.9.15 ed è già pronta a rilasciare una nuova miglioria che dovrebbe migliorare l’esperienza d’uso quando si ha a che fare con le chiamate.

Nello specifico è arrivata la release beta 2.23.9.16 per Android, scaricabile da ApkMirror e dal Play Store se iscritti alla pagina dei beta tester, che concede una revisione delle notifiche di messaggio. In precedenza, quando appariva la notifica di una chiamata, si poteva solo rifiutare o rispondere, tertium non datur. Con la novità presente pubblicamente nella release di cui sopra, tra le voci per rifiutare una chiamata e per accettarne una, compare la voce “Rispondi“.

Se si usa questo pulsante succede che nel momento in cui si rifiuta una chiamata nel contempo si apre una schermata di chat per inviare un breve messaggio. L’utilità di questa funzione è del tutto evidente. In pratica se si è in riunione e si riceve una chiamata alla quale non si può rispondere, con questo sistema è possibile spiegare perché si è rifiutata la telefonata e nel contempo concertare un nuovo orario in cui sia possibile sentirsi in chiamata.

Di conseguenza è possibile spiegarsi con l’interlocutore senza la necessità di rispondere fugacemente per poi dover mettere giù. Secondo quanto spiegato da WABetaInfo, la novità in questione, che aggiunge un’opzione di risposta rapida a quelle già presenti (di risposta e rifiuto) nelle notifiche di chiamata, è stata messa a disposizione solo di alcuni utenti (com’è normale che sia visto che WhatsApp, secondo le ultime metriche, ha circa 2 miliardi di utenti).

Per provare se la novità si trova nel proprio account è possibile fare una prova empirica, ovvero farsi chiamare da un proprio contatto. Nel caso la funzione non sia presente occorrerà attendere perché pare che altre implementazioni a questa funzione siano previste per i prossimi giorni.

A margine, quella che un tempo si sarebbe definita una “nota di costume“. WhatsApp ha appena rilasciato, come da comunicato ufficiale del suo account Twitter @WhatsApp, un nuovo e simpatico pacchetto di adesivi, “Pets”, che riguarda diversi adesivi che ritraggono i nostri amati animali domestici (gatti, cani, pesciolini, tartarughine, camaleonti, etc). Per avvalersene basta aprire, lato mobile, il seguente link assoluto: t.co/KNxvPWEW6Z.