WhatsApp: in roll-out due novità per la privacy. Ecco di cosa si tratta

Impegnata nel migliorare la propria versione, ancora in erba, delle Reactions, la messaggistica istantanea di WhatsApp ha comunque dedicato ai propri utenti dei rilasci funzionali, come una miglioria che incrementa l’efficacia delle chat effimere che scompaiono, e un’altra che invece rende più evidente e accessibile la funzione di sfocatura delle immagini.

Dopo l’ultima grande miglioria avvenuta in quel di Dicembre, quando la funzione dei messaggi effimeri, o a scomparsa, venne beneficiata delle opzioni aggiuntive (rispetto a quella dei 7 giorni), che facevano sparire le conversazioni dopo 24 ore o dopo 90 giorni, e la possibilità di settare la modalità in questione come predefinita per tutte le nuove chat individuali, WhatsApp si è rimessa al lavoro su tale feature, per addizionarla anche della possibilità di rendere conservabili alcuni messaggi magari ritenuti importanti ricevuti in regime di “vanishing mode” attiva.

Nel frattempo che tale miglioria venga portata a termine, essendo ancora in sviluppo, Menlo Park ha avviato il roll-out, che dovrebbe completarsi entro 24 ore, sia nelle versioni beta che in quelle pubbliche, di un’ulteriore implementazione alla funzione dei messaggi che scompaiono, grazie alla quale viene disattivato il salvataggio automatico in galleria (ovvero l’opzione “visibilità multimediale” su Android e l’opzione “Salva nel rullino fotografico” su iOS) dei media, foto o video, ricevuti quando erano attivi i messaggi che scompaiono.

WABetaInfo – che ha rendicontato di questa novità – ha precisato che, in ogni caso, è sempre e ancora possibile salvare manualmente i media nelle chat effimere, nel modo in cui lo si fa sempre su iOS mentre, su Android, dipenderebbe da alcune versioni del robottino verde la presenza di un’analoga funzione per salvare manualmente i file multimediali.

Un’altra novità data come in distribuzione, nella beta 22.8.0.73 di WhatsApp per iOS (e, per alcune persone, anche su WhatsApp beta per Android), riguarda, nell’editor di modifica delle immagini da inviare, lo strumento per la sfocatura di una parte dell’immagine che, nella versione stabile della chat app, si trova in alto a destra, nella barra dei colori che appare selezionando l’icona della matita e che, con la miglioria ora in roll-out, invece trasloca – con maggior risalto – in basso a destra, ove fa la sua comparsa dopo due nuove matite dal tratto più spesso.